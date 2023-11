Marcel Ciolacu a participat miercuri cu declarații în cadrul unei emisiuni televizate. El a oferit noi informații de ultim moment despre noua Lege a pensiilor. Premierul a precizat că banii pentru majorările anunțate există, el a oferit asigurări că legea va fi pusă în aplicare.

Potrivit lui Ciolacu, noua lege este sustenabilă. El consideră că era de mult nevoie de o astfel de inițiativă legislativă, dat fiind că „85% dintre pensionari au o pensie mai mică de 3.000 lei”.

„Normal că există bani. Legea pensiilor se va pune în aplicare. Anul viitor, pensiile vor crește de două ori, o dată la 1 ianuarie, cu 13,8%. Și pe urmă, tot sistemul de pensii va trebui, vor intra recalculările și de la 1 septembrie va intra iarăși legea în vigoare cu recalculare. Este sustenabilă. Peste 85% dintre pensionari au o pensie mai mică de 3.000 lei. Asta este realitatea! Peste 60% dintre pensionarii din România au o pensie mai mică de 2.000 lei. Cum să comentez eu așa ceva? Cum să nu fie o prioritate pentru oricine? Eu am înțeles. Cred că în 2021, când era accidentul României premier, nu s-au mărit deloc pensiile. Am intrat în 2022, am avut o discuție cu dl Nicolae Ciucă, total îndreptățită. Şi dânsul a susținut… Despre ce vorbim?”, a declarat premierul pentru Antena 3 CNN.