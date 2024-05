Potrivit premierului Marcel Ciolacu, de la preluarea guvernării de către PSD, pensiile au fost indexate și s-a implementat o variantă one-off pentru majorarea pensiilor mai mici.

„Am mărit la începutul anului acesta atât pensiile cu 13,8%, cât şi tot sistemul bugetar cu 5%”, a spus liderul PSD.

„Vă reamintesc că, timp de doi ani de zile, salariul minim s-a mărit cu 40 de lei, nu s-a mărit nicio pensie şi nici măcar nu s-a indexat nicio pensie, să nu mai vorbim de nicio mărire în sistemul bugetar. De când a intrat PSD la guvernare, în această coaliţie de guvernare s-au indexat pensiile, primul lucru pe care l-am negociat a fost pachetul social, fiindcă eram într-un prag de criză socială.

S-a venit şi cu o variantă de one-off pentru a se mări pensiile mai mici. Am mărit la începutul anului acesta atât pensiile cu 13,8%, cât şi tot sistemul bugetar cu 5%. Am intervenit acum pentru ultima oară într-o anvelopă pe care am stabilit-o cu ministrul Finanţelor, pe care să ne-o putem permite, pentru a nu aduce un dezechilibru macroeconomic şi s-au mărit în două tranşe 5 cu 5%”, a mai spus acesta.