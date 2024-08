Marcel Ciolacu a spus că, deocamdată, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale în interiorul partidului.

Liderul PSD a mai spus că exclude un tandem președinte-premier după alegerile cu Nicolae Ciucă.

„Nu. Am văzut ce a însemnat. Am avut un președinte care și-a dorit guvernul său, fără să țină cont de voința românilor. A rezultat o struțo-cămilă, un guvern de dreapta mai mult decât dezastruos la care trebuie să îndreptăm și în acest moment anumite lucruri”, a afirmat el.

Șeful Executivului crede că „românii vor decide și cine va fi președintele României și cine va fi viitorul prim-ministru”.

Întrebat dacă ar putea exista o surpriză la Congres, Marcel Ciolacu a spus că „este posibil”.

„Nu am nicio problemă. Poate candida cineva cu o moțiune și la șefia partidului”.

Deși PSD a schimbat regulamentul pentru alegerile prezidențiale, permițând și altor membri să candideze, nu doar președintele partidului, până acum, niciun coleg al lui Marcel Ciolacu nu și-a manifestat această intenție. Liderul PSD a declarat că inclusiv un candidat independent poate participa și recunoaște că pot apărea diverse surprize.

„Am și modificat-o, am și modificat. Nu s-a înscris nimeni în cursă, dar am modificat, putea să vină și un independent, poate să fie, conform legii, candidat și susținut din partea unui partid. Nu am avut discuțiile. Orice coleg, stați, poate avem surprize, sâmbătă, la congres. Au timp, inclusiv în timpul congresului, poate. Sunt anumite limite, dar la fel ca și Parlamentul, plenul congresul este suveran. Hotărăște orice”, a declarat el.