Premierul Marcel Ciolacu a amintit că România are cea mai lungă graniță cu un stat aflat în război. Potrivit lui, creșterea economică pe care a înregistrat-o țara noastră se datorează investițiilor.

Așadar, atâta timp cât România va continua să investească, nu vom avea o problemă în ceea ce privește creșterea economică, a spus el.

„Trebuie să ne amintim mereu că avem cea mai lungă graniță cu un stat aflat în război. Emoția din energie a trecut, avem creștere economică, dar aceasta a fost generată în principal prin investiții. Cât România va susține investițiile, nu este o problemă în privința creșterii economice. Am avut o scădere a nivelului de trai, a prețurilor, inflația a crescut și au urcat prețurile, câteodată nejustificat.

Marcel Ciolacu a afirmat, de asemenea, că rata inflației a scăzut, ajungând la 7%. Până la sfârșitul anului, spune el, va ajunge, cu siguranță, la 5%.

„Eu când am venit premier, era la două cifre, acum a ajuns la 7%. Va ajunge până la sfârșitul anului, categoric, sub 5%”, a declarat acesta.

Șeful Guvernului a mai precizat că este, în continuare, nevoie de digitalizare, mai ales în sistemul de Sănătate. Acolo, cheltuielile sunt foarte mari, dar pacienții încă își cumpără singuri medicamentele.

„Avem cheltuieli pe sănătate de un miliard de euro pe lună, dar în continuare aud știri că nu se găsesc medicamente. Acum am sărit pe ministru, pe tot aparatul de la CNAS, nu avem digitalizarea CNAS. S-a reglat și cu salariile, aștept performanță! Am vorbit cu domnul Boloș, am făcut toate achizițiile și vor fi trecute într-un sistem digitalizat.

Vreau să văd și eu dacă o seringă pe care unii o cumpără cu un leu este peste tot la fel, sau altcineva o cumpără cu 10 lei. Nu s-a făcut asta niciodată, tot vorbim pe bâjbâite. Digitalizare, așa faci, stopezi cheltuielile în sistemul bugetar”, a spus el.