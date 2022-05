Marcel Ciolacu a fost prezent miercuri la Summit-ul Romanian Business Leaders. Cu această o ocazie, el a vorbit despre mediul de afaceri, situația economică a țării, dar și planurile pe care Executivul le are.

Liderul PSD susține că Guvernul nu va lua nicio măsură înainte de a avea un dialog cu mediul de afaceri, adăugând că nimeni nu are de gând să strice climatul şi echilibrul din acest mediu.

„Ştiu şi eu şi dumneavoastră discuţiile din spaţiul public privind anumite modificări la Codul Fiscal sau anumite abordări. Ei vreau să vă asigur că nu se va lua nicio măsură în Guvern, fără să existe un dialog cu mediul de afaceri. Nimeni nu are de gând să strice climatul şi echilibrul din interiorul mediului de afaceri”, a spus el.

Totodată, el a adus în discuție și PIB-ul României care are la bază 47% cheltuieli și 27% venituri, acesta fiind cel mai mare decalaj înregistrat la nivelul întregii Uniuni Europene. În acest sens, liderul PSD avertizează că nu este exclusă o perioadă cu crize multiple, dar și cu noi impozite.

Cum arată PIB-ul României la momentul actual?

„Avem un PIB al României care se bazează în acest moment pe 27% venituri şi 47% cheltuieli, este cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă că cineva va veni, într-o perioadă cu crize multiple, cu noi impozite”, a precizat Ciolacu, arătând că speră ca, împreună cu toţi partenerii sociali, să găsească soluţiile cele mai bune şi mai sustenabile”, a mai spus Ciolacu.

Liderul PSD susține că o prioritate acum trebuie să fie viitorul României, iar datele publicate de INS arată optimist în acest sens.

„Este nevoie în perioadă următoare să facem echipă şi să avem o discuţie aplicată în ceea ce priveşte viitorul României sau dacă dorim în continuare o abordare de supravieţuire. Institutul Naţional de Statistică a confirmat că, după doi ani de în care economia a bătut, din păcate, pasul pe loc, iată, în trimestrul I al acestui an, România trece iar pe creştere. Cea mai mare creştere economică la nivelul Uniunii Europene: 6,5 %”, adaugă liderul PSD.

Pe de altă parte, Ciolacu susține că nu se poate vorbi despre un succes deplin, în condiții în care în buzunarul oamenilor această creștere economică nu se resimte deloc.

Creșterea economică nu se resimte în buzunarul românilor

„Nu putem vorbi de un succes deplin pentru că această creştere de 6,5% nu se regăseşte în aceeaşi proporţie în buzunarul oamenilor şi nici la nivelul întregului mediu de afaceri românesc. Dar, inversarea trendului, prin reluarea creşterii, dovedeşte faptul că, dacă statul adoptă măsurile corecte, la timp, putem trece încet – încet peste provocările cu care ne confruntăm”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a mai vorbit și despre măsurile luate de Guvern până acum. Liderul PSD susține că s-au reparat lucruri în ultima jumătate de an, însă sunt în continuare anumite chestiuni care trebuie rezolvate.

El susține că s-a acționat într-un mod corect, fără a exista un blocaj la nivel economic.

„De la intrarea noastră la guvernare, alături de partenerii de Coaliţie, PNL şi UDMR, am început să reparăm lucruri. Ştiu că mai sunt multe lucruri de făcut. Am schimbat total modul de abordare al pandemiei. Şi s-a văzut că am acţionat corect, reuşind să reducem numărul de infectări fără a bloca economia. Apoi, am insistat pentru un set de măsuri ţintite, menite să sprijine atât populaţia, cât şi activitatea firmelor româneşti.

Am adoptat cele patru noi programe propuse de PSD pentru susţinerea companiilor româneşti, IMM Prod, GarantConstruct, Rural Invest şi Innovation. Alături de IMM Invest, sunt programe prin care Guvernul finanţează cu aproape 4 miliarde de euro companiile româneşti prin granturi, credite sau garanţii de stat. Sunt măsuri luate, în mare parte, în urma dialogului cu dumneavoastră, mediul de afaceri!”, a arătat Ciolacu.

PSD pregătește un nou pachet de măsuri economice

Liderul PSD a mai adăugat că social democrații au în plan să demareze discuți pentru un nou pachet de măsuri economice care ar putea intra în vigoare în cea de a doua parte a acestui an, acesta urmând să fie decontat din fonduri europene.

„Alături de colegii mei din PSD am decis să demarăm discuţii pentru un nou pachet de măsuri economice care să intre în vigoare în a doua parte a anului. Şi vom continua să ne concentrăm ca majoritatea acestor programe să poată fi decontate din fonduri europene, mai ales că avem la dispoziţie resurse financiare masive, în special pe energie. În plus, ieri, liderii europeni au confirmat chiar ieri că putem renegocia PNRR pentru a aloca şi mai mulţi bani pentru a reduce dependenţa energetică de Rusia, concomitent cu îndeplinirea ţintelor pe energie verde”, a mai spus el.

O altă prioritate pentru social democrați o reprezintă supraviețuirea firmelor românești în fața crizei energetice fără precedent. În acest sens, se dorește stimularea muncii, dar și investiția în energie regenerabilă.

„Vom încerca să le punem la dispoziţie noi instrumente cu care să poată investi în energie, mai ales în energie regenerabilă. Priorităţile PSD sunt stimularea muncii şi sprijinirea companiilor româneşti. De aceea, orice măsură fiscală vom discuta la nivel politic, să fiţi convinşi că o vom prezenta mediului de afaceri, într-un dialog transparent şi responsabil. Pentru că, în final, şi noi şi dumneavoastră, avem aceeaşi ţintă: o economie care să se dezvolte, cu firme solide şi angajaţi care să ştie că locurile lor de muncă sunt stabile şi bine plătite”, a mai afirmat Ciolacu.