Premierul Marcel Ciolacu estimează că economia României va înregistra o creștere de 2,5% în acest an, bazată pe investiții și atragerea de fonduri europene. Declarația a fost făcută la finalul consultărilor cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, unde s-au discutat măsurile economice necesare pentru consolidarea stabilității financiare și stimularea mediului de afaceri.

„Estimăm o creștere economică de 2,5% în acest an bazată pe investiții și atragerea de fonduri europene. Menținem cota unică de impozitare de 16% și Taxa pe Valoarea Adăugată. Păstrăm sub control cheltuielile bugetare, îmbunătățim colectarea pentru a încasa venituri mai mari și creăm premisele pentru a ne încadra, în acest an, în ținta de deficit bugetar de 7%. 2025 este primul din cei șapte ani de implementare a Planului Fiscal al României, agreat cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru consolidarea finanțelor țării”, a declarat premierul, potrivit unui comunicat emis de Guvern.