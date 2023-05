Marcel Ciolacu, despre instituțiile publice: Trebuie să ne vedem rostul pe care îl avem, nu trebuie să vină statul să ne atragă atenţia

Potrivit spuselor sale, şefii instituţilor publice trebuie să ia măsuri atunci când observă că ceva funcţionează „greoi” sau când o hârtie ajunge la ei cu întârziere.

„Corect. Şi cred acest lucru pentru că fiecare trebuie să ne vedem responsabilitatea pe care o avem la locul de muncă şi când vedem că avem un aparat care funcţionează greoi, când vedem că o hârtie ajunge la noi cu întârziere, trebuie să luăm măsuri fiecare la locul lui.

Am şi dat două exemple – am dat exemplu pe Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, şi am dat totuşi exemplu şi pe domnul Bolojan, care au luat măsuri fiecare.

Trebuie să ne vedem rostul pe care îl avem, nu trebuie să vină statul să ne atragă atenţia. Dacă ne asumăm anumite funcţii publice şi politice trebuie să ne ridicăm şi la nivelul lor”, a declarat, joi, Marcel Ciolacu.

Întrebat, totodată, dacă sunt prea mulţi angajaţi în instituţiile statului şi prea multe semnături pe un document, liderul social-democraților a zis: „Nu. Poate sunt prea mulţi angajaţi care nu ştiu rostul în instituţiile respective.”

Guvernul Ciolacu va fi creionat în funcție de persoane, nu de posturi

Tot joi, în cadrul Summitul Romanian Business Leader, organizat de Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL), cu tema „Viitorul Businessului cu sens”, liderul social-democraților a dat asigurări că rotativa guvernamentală va fi „lină” și „așezată”, precizând că a stabilit deja cu premierul României, Nicolae Ciucă, ca Guvernul Ciolacu „să fie creionat în funcţie de persoane, nu de posturi”.

„Vă garantez că în continuare România o sa aibă o stabilitate politică, cu tot ce vedem câteodată la televizor, cu tot ceea ce se întâmplă, avem şi noi, politicienii, limitele noastre şi cu adevărat, până în 1 iunie o să existe o rotaţie de prim-miniştri, dar o să fie una lină şi aşezată. Mai avem încă de închis unele detalii şi negocieri dar face parte din fişa postului unui politician să negocieze.

Am ajuns la o concluzie cu domnul premier Nicolae Ciucă, să încercăm să creionăm viitorul guvern în funcţie de persoane, nu de posturi şi încercăm să aşezăm cât mai potrivit oamenii cei mai competenţi şi cu randamentul cel mai bun guvernamental. Nu sunt adeptul unor guverne de tehnocraţi, pentru că aşa am fost crescut dar sunt ferm convins că şi în rândul politicienilor găsim oameni să facă faţă acestor provocări”, a explicat Marcel Ciolacu.