Ciolacu: Atât eu, cât şi domnul prim-ministru Nicolae Ciucă ne dorim o stabilitate politică

Președintele PSD încă nu s-a pronunțat asupra funcției pe care o va avea fostul premier PSD, Mihai Tudose. Întrebat, joi, de jurnaliști, ce funcție va avea acesta în Guvernul Marcel Ciolacu, liderul PSD a spus că „Mihai Tudose a fost prim-ministrul României”.

”Cred că domnul Tudose, în primul rând, ar refuza şi cred că domnul Iohannis nu îşi doreşte o aventură politică acum şi o instabilitate politică.

Atât eu, cât şi domnul prim-ministru Nicolae Ciucă ne dorim o stabilitate politică şi am văzut, având această stabilitate politică, am făcut faţă unor crize suprapuse şi am reuşit, împotriva la toate opiniile, să depăşim momente dificile nu numai pentru România”, a spus Ciolacu.

„Câteodată să intri într-un minister e o decizie personală”, a subliniat acesta.

Pentru că a spus că e nevoie de continuitate la Ministerul Transporturilor, Ciolacu a fost întrebat dacă asta înseamnă că va insista ca PSD să păstreze acest portofoliu. Răspunsul a fost tranșant: „Nu! Voi insista să îl păstrez pe Sorin Grindeanu. Este un ministru, care a performat şi e vizibilă performanţa. Eu mi-aş dori să rămână în continuare”, a subliniat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a căzut de acord cu premierul Nicolae Ciucă să încerce să creioneze viitorul Guvern în funcţie de persoane, nu de posturi

„Vă spun foarte sincer, am ajuns la o concluzie cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă să încercăm să creionăm viitorul Guvern în funcţie de persoane, nu de posturi şi încercăm să aşezăm cât mai potrivit oamenii cei mai competenţi şi cu randamentul cel mai bun guvernamental.

Nu sunt adeptul unor guverne de tehnocraţi, pentru că cred că aşa am fost crescut, dar sunt ferm convins că şi în interiorul politicienilor găsim oameni să facă faţă acestor provocări”, a afirmat Ciolacu, care a vorbit la deschiderea Summitului Romanian Business Leader.

El a adăugat că ceea ce nu s-a făcut timp de 30 de ani în ţara noastră a devenit acum „un avantaj economic”, pentru că s-au pornit în ultima vreme şantiere mari în infrastructura majoră.

„Tot ce nu am reuşit în aceşti 30 de ani în infrastructura mare, în acest moment ne dă o plusvaloare economică. Este o lipsă a forţei de muncă pe plan european, de aceea cred că prin dialog cu dumneavoastră o să încercăm să căutăm şi cu salarizarea şi cu salariul minim, poate şi cu anumite deduceri din venit care pe urmă nu o să se regăsească în administraţia locală, astfel încât să impulsionăm un pic să dezvoltăm serviciile. (…)

Trebuie schimbată un pic paradigma, o să ne propunem totuşi, dacă anul acesta avem 7% din PIB pe investiţii, să mergem în jur de 10% şi să încercăm să ridicăm ştacheta cât mai mult. Prioritatea numărul unu rămân fondurile europene, este exerciţiul financiar trecut, să vedem cum îl închidem, cred că o să îl închidem cu absorbţie de peste 90%, rămâne PNRR şi nu neapărat componenta financiară a PNRR cât componenta de reformă, pentru că e ultimul tren de a importa reformele din Europa şi de a le implementa în România”, a declarat Marcel Ciolacu.