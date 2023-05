Ciolacu: Trebuie introdusă o cotă de minimum 1% din cifra de afaceri, așa cum plătesc și românii

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a explicat la România TV că este este cazul să fie taxat profitul pe care marile companii străine îl realizează în România.

„Când ai cotă unică nu există excepție. Ori introducem cota unică cap coadă și ne-o asumăm. și atunci toată lumea e egală și plătește egal.

Trebuie să introducem ceva, nu poți să ai profit în România întotdeauna. Toate companiile românești plătesc. Îmi mențin părerea că trebuie introdusă o cotă de minimum 1% din cifra de afaceri, așa cum plătesc și românii”, a spus Ciolacu.

Preşedintele PSD a ținut să menționeze și găurile la buget provocate în perioada pandemiei, în special prin achiziţia vaccinurilor.

„Taxa de solidaritate se plătește în continuare. Ați văzut diferențele. Cadrul legislativ e foarte clar. Poate aflăm adevăratele găuri din buget. Eu vă spun un singur lucru.

Singurele găuri foarte clare sunt un miliard din care am plătit și o să plătim din vaccinuri. Cele câteva sute de milioane de euro furate în timpul pandemiei, când noi stăteam în casă”, a precizat liderul PSD, potrivit romaniatv.net.

De asemenea, Marcel Ciolacu a dat de înţeles că nu va trece cu vederea nici alte pierderi sau sustrageri de la buget, pe care alţii le-au făcut uitate.

„Cele câteva sute de milioane de euro date pe la Blue Air sau unor frați din PNL (n.r. – frații Micula), despre care nu mai vorbește nimeni. Sunt ferm convins că instituțiile statului vor face dreptate”, a precizat Ciolacu.

Marcel Ciolacu, despre rotativa guvernamentală

Liderul PSD a subliniat că rotaţia guvernamentală va avea loc până la 1 iunie şi că noul prim-ministru va veni din interiorul PSD. Acesta a spus că, momentan, se respectă protocolul iniţial, dar că mai sunt discuţii pe marginea acestuia. Marcel Ciolacu este de părere că miniştrii performanţi nu ar trebui schimbaţi din funcţie.

”Rotaţia guvernamentală, cu alte cuvinte, noul guvern va avea un prim-ministru care vine din interiorul Partidului Social Democrat. În acest moment acest nume este Marcel Ciolacu. Nu cred că se poate schimba ceva, dar întotdeauna poate exista şi această posibilitate”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la România TV.

Liderul PSD a declarat că Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor ar trebui să rămână în continuare în aceeași poziție deoarece este mulțumit de activitatea sa.

”Sunt în continuare mulţumit. În acest moment, aceasta este decizia, conform acordului. De aceea v-am spus că avem aceste discuţii. Nu mai vorbim de un guvern de coaliţie, vorbim de Guvernul României.

Mai mult, presupun că vă amintiţi când miniştri erau traşi din fes, aşa ne-a povestit domnul Orban. Am văzut unde s-a ajuns şi cât au putut ei să decidă într-un guvern tras din fes. S-a ajuns la o criză socială, economică, o criză energetică influenţată şi din exterior şi la ce inflaţie s-a ajuns (…).

Am o analiză proprie a miniştrilor de la PSD, PNL şi UDMR şi voi avea o discuţie cu domnul Ciucă despre ei. Cine a performat şi s-a ridicat, rămân la părerea că nu e bine să stricăm ceea ce funcţionează (…) Vrem performanţă la Transporturi, schimbăm miniştrii din an în an.

În Germania nu s-a schimbat ministrul de la Transporturi, 14 ani, dar vrem infrastructura să fie ca în Germania. Este un ministru, Sorin Grindeanu, care a performat şi e vizibilă performanţa. Eu mi-aş dori să rămână în continuare”, a precizat Ciolacu.