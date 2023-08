În schimb, statul va primi în plus 1,7 miliarde de euro pentru RepowerEU, a subliniat premierul. Potrivit liderului social-democrat, trebuie discutată la Comisia Europeană și ținta de deficit bugetar asumată de stat, de 4,4% din PIB, care ar putea fi depășită.

România are timp până pe 31 august să termine negocierile pentru PNRR

„Avem până pe 31 august termen să terminăm negocierile de modificare a PNRR. Categoric o să ajung până în data de 31. Avem în primul rând reducerea unor granturi de 2,1 miliarde euro, deoarece am avut o creștere economică cu 0,3 peste 5%. Aș vrea să-l întreb pe fostul prim-ministru cât de mult l-a dus capul să pierzi 2,1 miliarde din grant. Banii sunt pierduți. Ei îți solicită să scoți acești bani din granturile din PNRR.

Avem ReporwerEU. Sunt 1,7 miliarde de euro care vin în plus pe zona de energie. Aici, împreună cu Comisia, am ajuns la un numitor comun și o să venim să prezentăm aceste proiecte și programe din RepowerEU, unde avem o componentă de granturi și o componentă de împrumuturi scăzută din ansamblul PNRR.

A treia negociere categoric va fi negocierea privind deficitul asumat de către statul român la un moment dat. Încălcarea deficitului e prevăzută în PNRR. Orice stat care își încalcă deficitul asumat – ne-am asumat 4,4% din PIB pe ESA și 4,4 pe numerar – automat Comisia declanșează suspendarea fondurilor europene. Suntem singurul stat din UE care avem acord privind deficitul, cu toate că nu suntem singurul stat care a depășit deficitul. De ce? Pentru că un guvern a avut un deficit de 9,2% din PIB, s-au speriat și oamenii ăia. Au făcut un deficit în două luni de 4,4%. Au fost împrumuturi de 200 de miliarde de lei în doi ani”, a declarat Marcel Ciolacu la Aleph News.

România poate ajunge la un deficit mai mare decât cel de anul trecut

De asemenea, Marcel Ciolacu a avertizat că România poate ajunge la un deficit mai mare decât cel de anul trecut, la peste 6,2%, în cazul în care statul nu ia măsuri.

„România va ajunge la un deficit mai mare decât deficitul de anul trecut, de peste 6,2% dacă România nu ia măsuri. Automat va duce la blocarea fondurilor europene, la costuri mult mai mari de împrumut pentru acoperirea deficitului și, cum e și normal, va duce mult mai devreme decât alegerile din 2024, la instabilitate politică.

Am avut discuții cu Comisia, e normal să le am. România are asumat 4,4% deficit din PIB. Se va discuta. România suportă 6,2% în acest moment și încă suportă plățile care acoperă împrumurile făcute de aproape 50% din PIB – datoria publică. România poate să facă și 4,4, dar este «operație reușită, pacientul mort». În acest moment nu e nimic hotărât cu Comisia că s-a schimbat ținta de deficit. E posibil să renegociem cu Comisia. Acel 4,4 se va vedea în rectificarea bugetară. Va arăta cu ce deficit te vei închide”, a conchis Marcel Ciolacu.