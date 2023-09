Marcel Ciolacu nu este de acord cu testarea antidrog în masă a elevilor, chiar dacă problema consumului de droguri în rândul tinerilor este o problemă de siguranță națională. Potrivit lui, dacă conducerea unui liceu consideră că trebuie testat un anumit elev, se coordonează cu părinții săi și se face un test antidrog.

El nu crede în testări în masă, însă vor avea loc modificări legislative astfel încât, dacă un părinte dorește ca și copilul său să fie testat antidrog, să poate face acest lucru pe cheltuiala statului. Atenție! Vor fi modificări legislative în ceea ce privește permisele de conducere. Dacă tinerii între 16 ani și 18 ani, sunt depistați pozitiv, nu vor avea voie să-și ia permisul auto de la 18 ani.

„Este problemă cu drogurile. Cred că printre primele vizite, după ce am fost investit prim-ministru, au fost la Ministerul Educației. Și încă de atunci am spus că deja avem semnale… Au fost printre primele semnale pe care le-am primit din funcția de prim-ministru de la statul român. Ce pot să vă spun foarte clar? Există o coordonare în acest moment și cu ministrul Justiției și cu ministrul de Interne. Am văzut de dimineață și anunțul președintelui României, de a intra cu anumite măsuri în CSAT. Se vor lua măsuri drastice… și la intrare, părinții, prima întrebare pe care mi-au pus-o: ”Ce facem cu drogurile?”

Nu credem în testări în masă, dar am zis că venim cu modificări legislative astfel încât dacă un părinte dorește ca și copilul său să fie testat, acest lucru să se facă pe cheltuiala statului. Vor fi și modificări, cum sunt cu permisele de conducere – o perioadă care nu mai ai voie, dacă vei fi găsit, poate găsim și la tinerii între 16 și 18 ani, dacă sunt depistați la anumite testări pozitiv în ceea ce privește drogurile, să nu aibă voie să-și ia permisul de la 18 ani, poate se gândesc de două ori mai bine când vor să experimenteze acest lucru.

Cu adevărat, statul e dator ca în perioada următoare să acționeze mult mai drastic și mult mai coordonat. Nu trebuie să testăm toți copiii din România, să putem prinde dealerii care vând drogurile. Cred că aici trebuie să acționăm și cu adevărat, dacă o conducere a unui liceu consideră că un anumit copil trebuie testat, el fiind minor, se coordonează cu părinții, cum este normal, şi se face acest test”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu în cadrul unei conferințe de presă susținută la Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” din București.