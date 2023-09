Marcel Ciolacu a devenit socru mare după ce singurul său fiu, Filip (24 de ani) s-a căsătorit cu Iris (23). Cei doi au în spate patru ani de relație și sunt amândoi studenți la medicină, în Constanța. Amândoi își vor finaliza studiile în 2024. Filip studiază pentru a profesa ca medic pediatru, iar Iris își dorește o carieră în pneumologie.

Ceremonia de nuntă a fost un eveniment la care au participat doar persoanele apropiate iar masa a avut loc la o pensiune din zonă, ce aparține unui prieten al familiei. La nuntă s-a servit un meniu românesc. Potrivit Cancan, în afară de familie, prieteni și colegi de facultate ai mirilor, premierul a invitat sub 10 persoane din cercul său de prieteni.

Soția lui Filip Ciolacu, odată ce a devenit oficial parte a familiei premierului, este așteptată să respecte anumite reguli. Una dintre aceste reguli ar putea să fie prezența la reuniunile de familie cu ocazia sărbătorilor, care au loc la Buzău.

Premierul și-a exprimat și o dorință, el vrea să devină bunic cât mai curând.

„Este un moment plin de emotie, lucru normal cred, dar mai departe să decidă ce vor ei ca şi până acum. Am avut emoţii, e adevărat şi astăzi şi aseară când am stat de vorba cu ei, presupun că o sa mai am şi în continuare dar sunt doi copii buni care învaţă, îşi creează o carieră…. sper să mă facă bunic cât mai curând dar mi-au zis că doar după ce termină ultimul an de facultate şi intră la rezidenţiat. Ei hotărăsc ce şi cum”, a spus Marcel Ciolacu la ieşirea de la cununia civilă a fiului.