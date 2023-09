Veta Biriș este una dintre cele mai îndrăgite și emblematice cântărețe de muzică populară din România. De-a lungul carierei sale, a încântat foarte mulți oameni cu vocea sa.

La 74 de ani, artista nu plănuiește să renunțe la scenă. Puțini știu însă că aceasta a trăit o dramă greu de imaginat, ajungând efectiv de la extaz la agonie.

Pentru Veta Biriș, anul trecut a fost unul extrem de dureros. Artista și-a pierdut doi frați, la o distanță de numai o lună și jumătate. Unul dintre aceștia a murit chiar în ziua nunții fiicei uneia dintre surorile sale.

Îndrăgita cântăreață a trecut, așadar, de la bucurie la o durere fără margini. Își dorește însă să creadă că fratele ei a părăsit această lume într-o stare de bucurie interioară pură.

Fratele Vetei Biriș, în vârstă de 61 de ani, nu avea probleme de sănătate și nu urma niciun tratament. Cu toate acestea, a murit subit. Deși ambulanța a ajuns rapid, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Artista trebuia să cânte la nunta nepoatei sale, dar nu a mai reușit.

„Nu se știa cu probleme de sănătate, nu lua medicamentație. A venit ambulanța, însă în momentul în care a fost urcat în ea, a pufăit o dată, iar în acel moment am știut că l-am pierdut…Eu trebuia să cânt, voiam să îi fac surpriză. Era ultima nepoată care se căsătorea.

Am mers în spate, după un paravan, am încercat să cânt, însă nu am reușit. Atunci am rugat pe cineva să îmi ducă valiza la mașină și, am mers acasă”, a spus cântăreața de muzică populară.