Prin ce situații neprevăzute au trecut Valentin Sanfira și Codruța Filip atunci când au fost la nunți?

Codruța Filip și Valentin Sanfira au cântat de-a lungul anilor la foarte multe evenimente. Îndrăgitul cuplu, însă, a trecut prin tot felul de situații care le-au rămas întipărite în minte. La o nuntă, în urmă cu mai mulți ani, Valentin Sanfira a cântat, cum s-ar spune, cu mortul pe masă!

Artiștii, au vorbit despre cele mai memorabile momente de la nunțile ca care au cântat. Pe unele dintre ele nu le pot uita niciodată.

Valentin Sanfira a descris o întâmplare memorabilă de care a avut parte la un spectacol. I s-a întâmplat ceva la care nu se aștepta niciodată, la o nuntă din Vâlcea!

Codruța Filip a încercat să-l convingă pe Valentin să povestească, însă cântărețul a spus inițial că are prea multe amintiri.

„La mine au fost prea multe, nu are lumea timp să le citească, au fost atâtea…”, a spus Valentin, încercând să își amintească o experiență anume, a spus artistul.

Codruța Filip: Zi-o pe aia, aia în care a murit săracul om

„Zi-o pe aia, aia în care a murit săracul om”, i-a sugerat Codruța Filip soțului ei.

Într-un final, cântărețul de muzică populară a relatat un moment dificil, despre o nuntă pe care a salvat-o, mințind invitații că mortul e bine și că e în afara oricărui pericol.

Această întâmplare despre care Valentin Sanfira a povestit a avut loc în Vâlcea, la o petrecere de nuntă cu peste 500 de invitați. În timpul unei hore, unul dintre nuntași a căzut din picioare, iar la fața locului a ajuns de urgență o ambulanță.

Nunta nu a fost dată peste cap imediat! Mireasa, socrii și ceilalți invitați au fost de-a dreptul șocați văzându-l pe acel om la pământ. Toți s-au gândit la ce era mai rău, lucru care chiar așa s-a întâmplat.. omul murise.

Valentin a aflat înaintea petrecăreților că acea persoană nu mai putea fi salvată, dar le-a spus mesenilor că totul e în ordine, că își revenise pe ambulanță, scrie Fanatik.

Valentin Sanfira: În timp ce jucau, unul dintre invitați a căzut, a făcut infarct, pur și simplu

„Ca să vezi despre ce vorbea Codruța! În momentul în care ești artist și îți iubești cu adevărat meseria nu mai contează prin ce treci tu în momentul ăla. S-a întâmplat să urcăm pe scenă cu febră, s-a întâmplat să urc pe scenă, iar înainte să am perfuzia în mână. Oamenii nu trebuie să știe lucrul ăsta. Tu trebuie să-i faci fericiți.

La una dintre nunți, la care am fost cu ani în urmă, chiar în Vâlcea, la mine, în Oltenia, o nuntă foarte mare, de vreo 500-600 de persoane, unul dintre invitați a căzut. La noi se joacă hore, sârbe, se distrează. La nunta asta, aveam două programe de cântat. În timp ce jucau, unul dintre invitați a căzut, a făcut infarct, pur și simplu. A murit. A trebuit să se oprească momentul, a venit ambulanța. Nunta se stricase, efectiv.

Nu știau ce să facă și atunci eu am luat microfonul, pentru că omul oricum nu mai putea fi salvat și, recunosc, că am mințit, dar am salvat o nuntă. Le-am spus, dragii mei, pe ambulanță omul și-a revenit, e bine. Haideți să ne distrăm în continuare și să continuăm petrecerea. Asta pentru că mireasa plângea, nașa plângea, soacra plângea” , a afirmat Valentin Sanfira.

În urma acestui gest, nuntașii i-au transmis mesaje spunându-i că a procedat foarte bine în acel moment pentru că a salvat o nuntă foarte mare.

,,Oamenii, ușor, ușor și-au revenit și am făcut nunta. Eh, până târziu încoace oamenii mi-au mulțumit și mi-au scris mesaje că le-am salvat un eveniment foarte mare.

Acest deces a fost și la început de eveniment. Deci, noi ca artiști avem menirea să-i mulțumim pe oameni, să-i facem fericiți”, a încheiat Valentin Sanfira.