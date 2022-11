Episod emoționant în emisiunea lui Cătălin Măruță. Codruța Sanfira a izbucnit în lacrimi, în direct, la TV. Frumoasa interpretă de muzică ușoară nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a început să plângă în fața telespectatorilor.

Totul a pornit de la un gest făcut de Cătălin Măruță, care a ținut să-i arate mai multe fotografii vechi. În plus, acesta și i-a dăruit vedetei și o cutie cu jucării.

„Acolo sunt acasă cu părinții mei, eram mică. De unde aveți pozele astea? Cine v-a dat pozele astea?”, a fost reacția cântăreței când a văzut imaginile.

Reacție neașteptată a cunoscutei vedete

Replica lui Cătălin Măruță nu s-a lăsat mult așteptată.

„Nu pot să spun. Facem rost de tot!”, i-a răspuns Cătălin Măruță.

Codruța Sanfira a ținut să spună, în timp ce încă plângea, ce rol a jucat familia sa în viața ei.

„Dar de ce faceți așa, nu mai vreau să plâng. Am venit la voi de atâtea ori în emisiune și am plâns, mă face lumea plângăcioasă și nu vreau. Pot să spun că bunicii m-au crescut. Bunicul trăiește, el este tare deștept. Am fost recent cu Valentin în Tătăruș și ne-a povestit despre toate războaiele. Are 90 de ani și de fiecare dată când mergem acasă îl găsim în grădină, face treabă”, a povestit aceasta.

Mesajul transmis de mama Codruței, în direct, la TV

La un moment dat, ea a putut să își vadă și mama. Printr-un video, mama Codruței a ținut să-i mai spună încă o dată cât de mândră este de ea.

„Am păstrat câteva lucruri din copilărie, printre ele și cele două ghiozdănele pe care le-ai purtat cu drag la grădiniță, dar și ursulețul tău preferat. Știu cât de tare te va emoționa revederea lor”, a comentat mama vedetei de muzică.

Apoi, aceasta a ținut să menționeze cât de mândră este de fata ei. Surprinsă peste măsură, Codruța Sanfira a spus: „Mama este tot!”.

Codruța Sanfira-Filip, în vârstă de 27 de ani, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Valentin Sanfira. Cei doi și-au unit destinele în luna octombrie a acestui an. Ulterior, cei doi soți au plecat în luna de miere unde au petrecut clipe minunate în Maldive. Ei s-au declarat fascinați de tot ce le-a oferit paradisul tropical.