Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a fost întrebat, luni, dacă există posibilitatea ca deficitul bugetar să depășească 8% din PIB în acest an, așa cum avertizează Consiliul Fiscal, care avertizează, totodată, că veniturile sunt supraestimate.

Oficialul român a reamintit tuturor că există un risc din perspectiva veniturilor incluse în buget, atât pe componenta de digitalizare, cât și pe cea de amnistie fiscală. El nu poate garanta 100% că toate aceste venituri vor fi încasate. Dacă acest risc se va adeveri, chiar și parțial, ținta de deficit de 6,9% va fi afectată.

Niciodată în istoria bugetului României nu a existat un buget fără o doză de risc în implementarea veniturilor. Când veniturile nu s-au realizat sau cheltuielile nu au fost implementate, soluția a fost rectificarea bugetară. Nimeni nu poate garanta succesul în totalitate, dar au fost luate în considerare mai multe ipoteze pentru rectificarea bugetară. Riscurile legate de deficit au fost asumate pentru a asigura fondurile necesare derulării proiectelor de investiții și funcționării serviciilor publice și instituțiilor statului.

„Am spus și mai spun, există acest risc pe care îl avem din perspectiva veniturilor pe care le-am cuprins în buget pe componenta de digitalizare și pe componenta de amnistie fiscală. Nu cred că putem garanta 100% că aceste venituri în întregime se vor încasa la buget. Dacă acest risc, parțial sau într-o mare măsură se va adeveri, atunci, sigur, ținta noastră de 6,9% este afectată, dar noi, împreună cu ANAF, depunem toate diligențele necesare pentru ca veniturile, așa cum a fost planificate și aprobate în Guvern, să fie și realizate.

Nu a fost niciodată în istoria bugetului României să nu existe o doză de risc în implementare veniturilor. Întotdeauna, când un venit nu a fost realizat sau o cheltuială nu a fost implementată, au existat economii de cheltuială, au existat venituri nerealizate și soluția a fost rectificarea bugetară. Acum nimeni nu poate să garanteze, sunt ipoteze pe care le-am luat în calcul pentru rectificarea bugetară și, cum am menționat, facem toate diligențele necesare pentru ca aceste venituri să fie încasate la buget.

Știți bine că am spus nivelul acesta record pe care îl avem de creanțe bugetare neîncasate de 175 de miliarde de lei și, de asemenea, știți bine că am luat în calcul pentru ca să producem venituri suplimentare din amnistia fiscală în valoare de 71,4 miliarde de lei, deci aici sunt cumva ipoteze de lucru, așa cum se procedează de fiecare dată la elaborarea unui buget și cu asumări de risc, care au fost prezentate în timpul ședinței de Guvern, care au fost analizate de experții din Ministerul Finanțelor și întotdeauna a existat un risc de deviere față de țintele de deficit, care trebuie asumat pentru a merge înainte cu tot ce înseamnă nevoia de fonduri pentru derularea proiectelor de investiții, pentru finanțarea serviciilor publice și pentru tot ce are statul ca și obligație în funcționarea instituțiilor sale”, a explicat el.