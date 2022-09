Marcel Boloș se opune creșterii salariului demnitarilor

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a recunoscut, joi seară, că este invidios pe salariile demnitarilor din Uniunea Europeană deoarece câștigă de zece ori mai mult decât un demnitar din România. Acesta a subliniat, totodată, că se opune creșterii salariilor demnitarilor.

„Nu am declarat că sunt nemulțumit. Am declarat că sunt invidios pe veniturile și salariile pe care le obțin demnitarii la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, am declarat că nu trebuie majorate salariile demnitarilor pentru că este o perioadă de criză în care ne confruntăm cu toate aceste nevoi pe care le au oamenii și, din păcate, s-a preluat în mass-media.

După cum ați văzut, nu sunt adeptul majorării acestor venituri în plină perioadă de criză, în plină perioadă de sărăcie a oamenilor. Dar, într-adevăr, am spus că sunt invidios pentru că omologi de-ai mei din Uniunea Europeană au poate de 10 ori mai mare salariul decât un demnitar din România. Și noi, Guvernul, trebuie să întreprindem toate măsurile necesare pentru ca la toți românii să ne crească salariile, să putem să avem un trai de viață decent. Acesta a fost contextul în care e exprimat opinia”, a explicat, joi seară, Marcel Boloș în cadrul unei intervenții telefonice în emisiunea TV „Decisiv” de pe Antena 3.

În cadrul aceleiași emisiuni TV, Marcel Boloș a fost întrebat despre decizia Senatului de la București de a crește salariile politicienilor cu 25%.

„Deloc nu mă bucur de această propunere. Ea nu trebuia să aibă loc pentru că cu toții ne gândim la suferința oamenilor și la greutățile prin care oamenii trec și am spus și ieri spun și astăzi tot la fel, fără să fie rupt din context, că trebuie să fim solidari cu cei care sunt în suferință și criza prin care trec toți cetățenii României, întreg poporul român și nu, nu putem să avem pretenția ca aceste salarii să fie crescute până când trecem peste criză. După aceea, măsurile pe care le decide un guvern responsabil trebuie să fie pentru toți românii”, a precizat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Senatul României a adoptat un proiect de lege prin care salariile politicienilor vor crește cu 25%

Declarația sa vine la o zi distanță după ce Plenul Senatului a adoptat un proiect legislativ prin care salariile demnitarilor şi aleşilor locali urmează să fie mărite. Au fost 92 de voturi PRO, 22 de voturi CONTRA şi patru abţineri.

Totul s-a întâmplat la doar o oră după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat nelegală majorarea veniturilor. Cu toate acestea, senatorii au votat noi creşteri de salarii cu 25% pentru primari, miniştri, parlamentari și angajaţi ai preşedinţiei.

Virgil Guran, senator liberal, a spus că, spre deosebire de Ion Iliescu, care spunea în 1990 „să fim săraci şi cinstiţi”, acum, trebuie să învăţăm „să devenim bogaţi şi cinstiţi pentru că ţara o va duce mai bine”.

Şeful Comisiei Juridice, senatorul social-democrat Cristian Niculescu – Ţâgărlaş, a recunoscut că el a votat în favoarea acestui proiect legislativ pentru că venitul său „trebuie să fie actualizat, ca al oricărui român care este afectat de inflaţie şi de alte elemente care sunt concrete.”