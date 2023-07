Prezentăm mai jos răspunsurile complete oferite de Manuela Vasiliu, Managing Director la United Media Services, în cadrul nominalizării în Top 100 Manageri, publicat în data de 26 aprilie de Revista Capital:

1. Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

Au fost multe proiecte interesante în 2022, dar cel care mi se pare important de menționat se referă la obținerea de către United Media Services a acreditării Google Marketing Platform care plasează agenția în rândul celor mai apreciate și performante agenții de digital din CEE, pe lângă serviciile complete de media pe care le oferim deja unui număr impresionat de clienți, din 2006, de când ne-am înființat.

2. Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Îmi este aproape imposibil să aleg unul dintre proiectele la care am lucrat până acum, deoarece fiecare dintre ele a reprezentat un pas în dezvoltarea mea ca specialist. Din poziția de manager, mi-am propus mereu să fiu un lider pentru echipele pe care le coordonez, să le pot consilia și susține de fiecare dată când au nevoie de mine și de expertiza mea. Consider că mai ales în industria noastră, factorul uman este extrem de important și modalitatea în care îți alegi și crești membrii echipei, te definește pe tine ca manager și ca agenție.

De fiecare dată când recrutez am în vedere un set de valori pe care îl caut, nu doar experiența profesională de până atunci. Industria de marcomm este foarte dinamică și ne confruntăm cu fluctuații mari de personal, dar mă bucur că noi am reușit să fim o agenție cu retenție bună de personal. De altfel, îmi și place să formez echipe, să le cizelez și să le ofer posibilitatea angajaților de a se perfecționa în zonele pe care le consideră cele mai interesante și cu potențial maxim de carieră. Investim în cursurile și conferințele internaționale la care ne trimitem colegii, alegem cu foarte mare atenție festivalurile la care participăm.

Tocmai de aceea este o bucurie personală foarte mare când lucrez cu echipe și cu clienți care se află alături de United Media Services de peste 7 ani de zile, un lucru greu de realizat în industria noastră.

4. Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

Ne dorim să descoperim oportunități de creștere pe toată paleta de servicii pe care o oferim. Ne-am dezvoltat mult în zona de digital media și ne dorim proiecte mari în această zonă. Un alt subdomeniu in care am făcut pași mari este cel de date si analytics si de aceea ne dorim să consolidăm și această specializare, care este una din cele mai solicitate în prezent.

5. Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Suntem una dintre agențiile care și-au păstrat mereu optimismul și curajul și care a căutat și găsit soluții optime chiar și în situațiile mai dificile. Am încercat să păstrăm moralul sus și implicarea colegilor la un nivel care să le permită să se simtă safe, dar și să genereze eficiență pentru campaniile clienților, în ciuda mediului incert si instabil. Suntem mândri că am reușit acest lucru foarte bine, iar privind retrospectiv putem spune că am crescut la nivel de echipă prin consolidarea încrederii, dar și numeric, inclusiv din punct de vedere business. Atunci când alte agenții disponibilizau oameni noi am păstrat echipele și am continuat să investim în potențialul lor.

6. Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

I-aș spune să învețe constant, să își dorească să fie mereu la curent cu noutățile din industrie, să își propună să evolueze cât mai mult. Industria de marcomm fiind atât de dinamică, cu schimbări mari de la an la an, mai ales în digital, necesită acest „growth mindset” dacă tânărul își dorește o carieră de succes. Este nevoie de reziliență, gândire creativă, pasiune și să nu se lase niciodată învins de un răspuns negativ. I-aș mai sugera să fie adaptabil și cu putere de muncă. Este o industrie frumoasă, care oferă multe oportunități în carieră, dacă îți place meseria pe care ai ales-o și o faci cu drag.

7. Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Cum spuneam și anterior, activez într-o industrie în continuă mișcare și transformare, cu o dezvoltare foarte rapidă, care de multe ori a trecut rapid peste niște etape și a ajuns la nivel occidental.

România este o țară plină de talente și un pool de recrutare și adopție de idei creative pentru multe agenții internaționale de top. Cele mai provocări vor veni tot din zona tehnologiei si a dezvoltării AI-ului, dar toată instabilitatea economică și geopolitică cu care ne confruntăm poate reprezenta un factor perturbator major.

8. Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Nu mă definesc, nu reprezintă un țel pentru mine. Însă, ca oricare dintre noi, muncesc nu doar din pasiune, dar și din dorința de a avea o liniște financiară care să îmi permită un stil de viață bun. Îmi doresc să am bani, dar nu cu orice preț sau în orice condiții. Sunt multe alte aspecte mai importante pentru mine, alte condiții care trebuie îndeplinite înainte, pentru a fi fericită.