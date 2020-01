Augustin Viziru, actor de profesie, a făcut public un amănunt neștiut despre viața sa personală. Este vorba de mama lui, care a suferit, în urmă cu ceva timp, un accident vascular cerebral.

Actorul a suferit recent o accidentare gravă. Mama acestuia a mărturisit că i-a fost foarte greu să audă asta, mai ales că ea suferise accidentul vascular cerebral. Femeia susține că efectiv simțea cum nu mai poate să respire, iar tensiunea îi crescuse cu mult peste limitele normale.

Ce a mărturisit mama lui Augustin Viziru?

„Am simțit că nu mai pot să respir, aveam tensiunea 20/10. Mi-a fost foarte greu, vă dați seama, mai ales că eu am suferit, în urmă cu cinci ani, un accident vascular și nu am voie să am nici măcar o emoție”, a spus mama lui Augustin Viziru, pentru wowbiz.ro.

În plus, mama actorului a spus și că Augustin tot timpul a pățit câte ceva, încă de când era mic copil.

„Întotdeauna a pățit câte o nenorocire, fie că a fost vorba de mână, fie că a fost vorba de picior sau chiar o lovitură la cap”, a mai spus mama lui Augustin Viziru.

Pe de altă parte, Augustin Viziru a dezvăluit că va deveni în curând tată și vrea să se căsătorească cu femeia care îi va dărui un copil.

De asemenea, Augustin Viziru este unul dintre concurenții Survivor România. Vedeta face parte din echipa faimoșilor.

