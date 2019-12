Magistraţii Tribunalului Braşov au publicat motivarea deciziei de arestare preventivă în cazul lui Gelu Oltean, fost şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI), serviciul secret al Ministerului de Interne, a iubitei acestuia, Vanessa Youness, şi a cetăţeanului britanic Thomas Lishman.

Gelu Oltean şi Vanessa Youness au încercat, în faţa instanţei, să se justifice că “şamanul” englez era responsabil de folosrea drogurilor, iar ei doi nu ştiau ce anume conţin băuturile folosite la respectivele “tratamente”. În plus, în ciuda poziţiei sale înalte din cadrul MAI, Gelu Oltean a pus la îndoială rezultatele preliminare ale laboratorului care a analizat substanţele găsite la “clinica” din Dâmboviţa. Pe de altă parte, Thomas Lishman a spus judecătorilor că nu era la curent cu faptul că substanţele folosite sunt interzise, iar intenţia era doar de a ajuta clienţii clinicii, printre care s-ar fi numărat „prim-miniştri, miniştri şi oameni de afaceri”, potrivit stiripesurse.ro.

Argumentele avocatului lui Gelu Oltean şi a iubitei acestuia

„Pentru inculpaţii OGM şi YAV prin raportare la dispoziţiile art 227 Cod procedură penală, avocatul acestora solicită respingerea în totalitate a propunerii de arestare preventivă. Din punctul său de vedere cererea formulată de parchet este nelegală fiind incidente dispoziţiile art 16 alin 1 lit b Cod procedură penală care împiedică punerea în mişcare a urmăririi penale pe lipsa vinovăţiei. În propunerea de arestare preventivă sunt enumerate probe care ar contura suspiciunea rezonabilă. Răspunderea penală este personală iar măsura preventivă este individuală. Solicită a se observa că nici una din probele menţionate în propunere nu conturează suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea vreunei fapte de către cei doi inculpaţi. În concret s-a menţionat că aceste probe ar fi: procese verbale de investigaţii întocmite de ofiţeri din cadrul BCCO Braşov care nu au însă nici o referire la inculpaţi. Procesele verbale întocmite în urma punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică dovedesc însă nevinovăţia inculpaţilor. Din declaraţiile celor 20 martori audiaţi de organele de urmărire penală rezultă că inculpatul OGM avea un rol extrem de limitat si anume de pacient şi participant la acele ceremonii iar YAV avea misiunea de a traduce cele spuse de coinculpatul englez. Aceste declaraţii ale martorilor se coroborează cu declaraţiile inculpaţilor. Nu există nici un fel de contradicţie între declaraţii astfel cum a vrut să sublinieze reprezentantul parchetului.

Cu referire la acel pachet care se afla în anexa clădirii, este evident că despre acel pachet nu ştia nimic inculpata YAV.

Cu privire la modalitatea de trimitere a substanţelor folosite la ceremonii, acestea erau aduse de cel care ţinea ceremonia şi care fie trimitea pachetul fie îl aducea înainte ce ceremonie cu o zi. Astfel nu există nici un fel de probă cu privire la faptul că cei doi inculpaţi ar fi ştiut despre existenţa unor substanţe ilegale. Cei doi nu au avut nici un mobil să îşi dorească să folosească substanţe ilegale atâta timp cât s-au adresat la 54 de instituţii, la o firma extrem de cunoscută de avocatură ca să găsească calea legală de a folosi acele substanţe permise pentru obţinerea efectelor dorite. Mai mult inculpata YAV a şi explicat că a existat în mai multe rânduri câte o discuţie legată de formula perfectă şi cu efect maxim în sensul a fi folosită ca substanţă de baza floarea de ayahuasca şi o alta substanţă dintre cele 8 de pe lista.

Recomandarea R13 a Comitetului de Miniştri către statele membre care se referă la măsurile preventive şi la detenţiunea în aşteptarea judecăţii arată ca şi criterii suplimentare ce trebuie avute în vedere consistenţa dovezilor că a fost săvârşită o infracţiune, să existe o simetrie între măsura preventivă şi probele care conturează suspiciunea pentru a nu se ajunge la finalul procesului să se constate că după arestarea preventivă se impune achitarea inculpatului pentru că nu există nici o probă în acest sens.

Din punctul său de vedere este prematur a fi formulată o propunere de arestare preventiă şi din perspectiva faptului că nu au sosit nici un fel de probe de la persoanele cărora li s-au recoltat sânge. Este evident că o constatare tehnico-ştiinţifică are o valoare probatorie redusă în comparaţie cu o expertiză care să lămurească substanţa, concentraţia şi tot ce este legat de aceasta.

Referitor la percheziţia domiciliară solicită a se observa că recipientele au fost ridicate din cameră 10, aspect care se coroborează cu declaraţiile coinculpaţilor şi a martorilor audiaţi în cauză. Din punctul său de vedere este o situaţia destul ingrată pentru a fost găsită substanţă interzisă de lege. Nu se ştie nici cantitatea, nici concentraţia dar se solicită luarea măsurii arestării preventive. Acuzarea a precizat că trebuie verificaţi expeditorii coletelor, destinatarii si conţinutul coletelor. Consideră că până la acest moment trebuiau efectuate aceste verificări pentru că din punctul său de vedere nu se pot administra probe ulterior arestării în speranţa că se va găsi ceva.

Pe cale de consecinţă, avocatul inculpaţilor solicită în principal respingerea cererii de arestare preventivă iar în subsidiar în situaţia în care instanţa va aprecia că sunt îndeplinite condiţiile legale solicită luarea măsurii controlului judiciar. Ceea ce urmează să se administreze respectiv expertiza si analizele de laborator nu pot fi alterate nici măcar la nivel teoretic.

Criteriile prevăzute de art 223 alin 2 Cod procedură penală pledează şi în ideea în care ar exista suspiciunea rezonabilă pentru o măsură preventivă neprivativă de libertate. Consideră că nu poate fi interpretat ca si un handicap un trecut impecabil în care te-ai dedicat să ajungi la gradul de chestor sau să fi absolvent de facultate de medicina şi farmacie din Cluj. Inculpaţii au crezul lor justificat şi de problemele de sănătate şi-au găsit restabilirea sănătăţii in aceste tratamente pe care le-au făcut şi au crezut. Scopul nobil nu ar scuza sau ar înlătura o răspundere penală. Nu există nici o probă în sensul că aveau vreun motiv să desfăşoare activităţii ilegale atâta timp cât aveau la îndemână mijloace legale cu care obţineau efectul dorit şi anume cel de deblocare a glandei pineale.

Consideră că este posibil ca inculpatul OGM să aibă dreptate şi în ceea ce priveşte aceea constatare tehnico-ştiinţifică cu privire la acele urme DMT. Pe de altă parte solicită a se observa conduita procesuală a inculpaţilor care audiaţi separat au răspuns la toate întrebările dându-şi concursul şi încercând să lămurească situaţia în deplinătatea ei.

Precizează că a depus la dosar o hotărâre judecătorească şi chiar dacă practica judiciară nu este un izvor de drept însă conform unui principiu că aceloraşi premise se impun aceleaşi soluţii şi cel puţin cu privire la îndoiala atunci când suspiciunea rezonabilă nu este conturată ca şi practică există cel mult situaţii de compromis şi hotărâri solomonice prin care se încearcă să se îmbine şi scopul procesului penal iar pe de altă parte să nu se creeze precedente periculoase în care după luni de arest nu există probe şi se impune achitarea.

Pentru toate aceste considerente avocatul inculpaţilor solicită respingerea propunerii de arestare preventivă.”

Argumentele judecătorului

„Actele de cercetare penală efectuate în prezenta cauză se conturează în probe ce susţin acuzaţia adusă inculpaţilor privind deţinerea şi desfăşurarea de operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000, precum şi punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu a unui local pentru consumul ilicit de droguri prev. de art. 5 din Legea 143/2000.

Astfel, din probele administrate în cauză şi depuse la dosarul de urmărire penală, completat cu declaraţiile conferite de inculpaţii YAV şi OGM, rezultă faptul că, inculpata YAV a organizat, la Clinica Y situată în localitatea Răcari, evenimentul December Retreat ce urma a avea loc perioada 13.12.2019 – 15.12.2019, şi în cadrul căruia, participanţii sub coordonarea inculpaţilor consumau un amestec de plante în scopul afirmat de inculpata YAV acela al vindecării diferitelor afecţiuni de care sufereau. În ceea ce priveşte plantele din care se presupune că ar fi fost preparat ceaiul respectiv, inculpata YAV nu a oferit prea multe detalii precizând doar că stabilise cu LTIM combinaţia ideală „pentru decalcifierea glandei pineale”.

Cu ocazia punerii în executare a mandatelor de percheziţie domiciliară, la imobilul în care a fot organizat evenimentul amintit, potrivit proceselor verbale de percheziţie au fost descoperite o serie de recipiente ce conţineau o substanţă lichidă de culoare maro, dar şi materie vegetală ambalată/depozitată în diferite forme.

Asemenea substanţe au fost ridicate din camera unde s-a desfășurat ceremonia spirituală cu ritual specific medicinei amazoniene cu ayahuasca, respectiv 4 pungi transparente din plastic găsite în sala de ceremonie introduse în plic de culoare albă, 3 capsule din plastic de culoare verde și alb în care se află o substanţă pulverulentă, un pahar ceramic de culoare verde și maro cu urme de materie, 13 sticluţe de diferite mărimi din care 11 au conţinut lichid, una cu substanță tip pulbere granulată și una cu capac dop de plută în interiorul căreia se află o substanță de culoare gri, o găleată interiorul căreia se află o substanţă lichidă de culoare maro.

Din datele cauzei la ceremonia spirituală au participat în prima zi 38 de persoane, cazate în clinica Y. Percheziţiile efectuate au fost de natură a conduce la identificarea în camarele de cazare ale clinicii a mai multor substanţe.

Aceleaşi probe administrate în prezenta cauză conturează suspiciunea rezonabilă că inculpaţii YAV, OGM şi LTIM au deţinut şi au desfăşurat operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc fără drept şi le-au pus la dispoziţia consumatorilor droguri, facilitând consumul de droguri participanţilor care au fost racolaţi în acest scop şi au plătit taxe de participare la eveniment sub forma deghizată a unor donaţii.

Faptele conturate de probele administrate pot fi obiectiv încadrate în elementele de tipicitate ale infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor prin actul de inculpare, ordonanţele de punere în mişcare a acţiunii penale, respectiv, punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu a unui local pentru consumul ilicit de droguri prev. de art. 5 din Legea 143/2000 pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi şi desfăşurarea de operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc fără drept prev. de art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000 pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani închisoare şi interzicerea unor drepturi.

Existenţa suspiciunii rezonabile cu privire la comiterea unei infracţiuni nu este însă suficientă pentru a justifica luarea unei măsuri preventive, fiind necesar să se constate îndeplinită condiţia subiectivă referitoare la starea de pericol pentru ordinea publică şi totodată să se constate că este necesar a se lua o măsură preventivă pentru asigurarea scopurilor prevăzute de art. 202 alin. 1 Cod procedură penală. O astfel de analiză este esenţială, căci în lipsa sa, simpla comitere a unei infracţiuni dintre cele prevăzute de lege ar atrage după sine în mod automat luarea unei măsuri preventive, ceea ce nu poate fi admis.

Judecătorul constată că, în prezenta cauză în raport de modalitatea și împrejurările în care se presupune că s-au comis faptele aşa cum acestea au fost mai sus expuse, se impune, pentru buna derulare a urmăririi penale adoptarea unor măsuri procesuale apte să asigure scopul prevăzut la art. 202 al 1 Cod procedură penală.

Faptele reţinute în sarcina inculpaţilor sunt grave, având în vedere natura acestora şi împrejurările în care se reţine a fi fost comise: organizarea de evenimente în cadrul cărora se facilita consumul de droguri de mare risc şi oferirea pentru consum a unor astfel de droguri activitate pentru care se percepea o sumă de 500 de euro/persoană. Apărările inculpaţilor YAV şi OGM potrivit cărora, nu au cunoscut conţinutul substanţei pusă la dispoziţia participanţilor la ceremonie de inculpatul LTIM, precum şi aceasta era exclusiv preparată de acesta din plantele pe care el le comanda şi le plătea, nu poate fi reţinută întrucât este contrazisă de probele depuse la dosar până în acest moment. Din declaraţiile martorilor dar chiar al inculpaţilor care au consimţit a conferi declaraţie rezultă evident că cei trei inculpaţi desfăşurau activitatea cercetată în prezenta cauză împreună; dacă ar fi să admitem ipotetic că ceremoniile şamanice cu ayahuasca erau în reprezentarea mentală a inculpaţilor legale pe teritoriul României este inexplicabil de ce activitatea se desfăşura ocult. În acest sens, sunt acte de investigaţii efectuate în cauză din care rezultă că prin mijloace investigative specifice a fost inițiată o procedură de înscriere la evenimentul coordonat “TL” în perioada 3-15 decembrie 2019, prin contactarea organizatorilor la adresa de email (…).

La solicitarea de înscriere a fost comunicat un răspuns printr-un email semnat “T” în care se menţionează că pentru evenimentul “December Retreat” din România din perioada 13 -15 decembrie 2019 nu mai sunt locuri disponibile, situaţia fiind similară şi la evenimentul din perioada 18-23 decembrie 2019 organizat în Spania. Din declaraţiile martorilor rezultă că singura posibilitate de a accesa la o astfel de ceremonie era recomandarea unui participant mai vechi, cu atât mai mult cu cât astfel de ceremonii nu erau publice pe pagina de internet a clincii astfel cum declară de altfel şi inculpata YAV. Deşi inculpatul OGM neagă, acesta era cel care oferea informaţiile necesare participanţilor pe un grup creat pe watsapp. Incontestabil LTIM era cel care oferea băutura participanţilor şi coordona ceremonia, având însă concursul celorlalţi doi inculpaţi. YAV potrivit propriei declaraţii traducea ceea ce expunea LTIM, însă nu se limita doar la această activitate ci, aşa cum declară inculpatul OGM fiind persoane evoluate, îi ajutau pe cei care resimţeau o stare de rău mai pronunţată. În plus aşa cum am precizat mai sus, din locuinţa ocupată de cei doi inculpaţi YAV şi OGM au fost ridicate substanțe lichide/ solide sub formă pulverulentă sau vegetale, care supuse analizei au relevat conţinut de DMT.

Judecătorul constată că măsura arestării răspunde cerinţelor de actualitate, oportunitate şi proporţionalitate cu acuzaţia adusă şi nicio altă măsură nu ar îndeplini scopul urmărit de legiuitor. În acest sens avem în vedere faptul că cercetările sunt la început şi activitate de urmărire penală ce urmează a fi desfăşurată apare a fi una complexă chiar dacă procurorul a menţionat în referatul său numai finalizarea rapoartelor de expertiză tehnico-ştiinţifică de analiză a substanţelor ridicate la percheziţie.

În fine, comiterea de fapte incriminate de Legea nr.143/2000 produce în mod evident o stare de pericol pentru ordinea publică, la înlăturarea căreia trebuie ținut seama nu doar de natura infracţiunilor ce formează obiectul cercetărilor, ci şi de consecinţele acestora pentru comunitate în general.

Pentru motivele expuse, judecătorul de drepturi şi libertăţi urmează a admite propunerea formulată şi a institui măsura arestului preventiv faţă de inculpaţi pentru o durată de 30 de zile.”

Context

Fostul şef al DIPI (Direcţia de informaţii şi protecţie internă a Ministerului Afacerilor Interne) Gelu Oltean a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de droguri, alături de concubina sa şi un cetăţean britanic. Decizia a fost luată duminică seara de Tribunalul Braşov. Gelu Olteanu ar fi organizat într-o casă din judeţul Dâmboviţa reuniuni de consum de droguri, inclusiv DMT, un drog puternic halucinogen şi considerat de mare risc, fiecare persoană participantă plătind în jur de 500 de euro. La aceste reuniuni de consum de droguri ar fi participat uneori şi zeci de persoane. DMT este o substanţă psihoactivă endogenă care produce puternice halucinaţii vizuale. Amestecul shamanic Ayahuasca, folosit în anumite triburi amerindiene din Amazon şi nu numai, are ca substanţă de bază DMT-ul.

