Peste 800.000 de persoane păcălite pe internet de magazine false

Se pare că peste 800.000 de persoane din Europa și din SUA au fost păcălite să împărtășească detaliile cardurilor bancare și alte date personale sensibile cu o rețea vastă de magazine online false, operate aparent din China.

O investigație internațională realizată de The Guardian, Die Zeit și Le Monde oferă o perspectivă asupra mecanismelor a ceea ce Chartered Trading Standards Institute din Marea Britanie a descris ca fiind una dintre cele mai mari escrocherii de acest gen, cu 76.000 de site-uri web false create.

O sumedenie de date examinate de reporteri și experți IT arată că operațiunea este foarte bine organizată și foarte pregătită din punct de vedere tehnic. În plus, operațiunea continuă și acum, transmite The Guardian.

Operând la scară industrială, programatorii au creat zeci de mii de magazine web false care oferă produse la preț redus de la firme cunoscute precum Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace și Prada, precum și multe alte mărci premium.

Publicate în mai multe limbi, de la engleză la germană, franceză, spaniolă, suedeză și italiană, site-urile web par să fi fost create pentru a-i atrage pe cumpărători și a-i face să dezvăluie datele cardurilor bancare și la date personale sensibile.

Zeci de mii de astfel de site-uri sunt încă active pe internet

Cu toate acestea, site-urile nu au nicio legătură cu mărcile pe care pretind că le vând și, în majoritatea cazurilor, consumatorii care au vorbit despre experiența lor au declarat că nu au primit niciun articol.

Primele magazine false din rețea par să fi fost create în 2015. Peste 1 milion de „comenzi” au fost procesate numai în ultimii trei ani, potrivit analizei datelor. Nu toate plățile au fost procesate cu succes, dar analiza sugerează că grupul ar fi încercat să sustragă până la 50 de milioane de euro (43 de milioane de lire sterline) în această perioadă. Multe magazine au fost abandonate, dar o treime dintre ele, peste 22.500, sunt încă active.

Până în prezent, se estimează că 800.000 de persoane, aproape toate din Europa și SUA, le-au dat infractorilor adresele de e-mail, iar 476.000 dintre acestea au partajat detalii ale cardurilor bancare, inclusiv numărul de securitate din trei cifre. De asemenea, toate aceste persoane și-au transmis rețelei numele, numerele de telefon, adresele de e-mail și adresele unde locuiesc.