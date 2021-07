MAE, avertisment pentru românii care merg în Spania. A fost emis cod roșu de caniculă

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, se recomandă cetăţenilor români care se află în zonele afectate să contacteze autorităţile spaniole competente în caz de urgenţă, apelând numărul de telefon de urgenţă 112.

Cum va fi vremea în ziua de 22 iulie?

În ziua de 22 iulie va fi Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi între 39 – 41 grade C, în comunităţile Madrid, Andaluzia, Aragon, Castilla La Mancha, Catalonia, Navarra, La Rioja şi Insulele Baleare.

De asemenea, va fi Cod galben de caniculă, cu temperaturi între 34 – 39 grade C, în comunităţile Cantabria, Castilla y Leon, Extremadura, Murcia, Ţara Bascilor şi Comunitatea Valenciană.

Cum va fi vremea în ziua de 23 iulie?

În ziua de 23 iulie va fi Cod roşu de caniculă, cu temperaturi de 41 grade C, în comunitatea Aragon; Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi între 39 – 41 grade C, pentru comunităţile Andaluzia, Castilla La Mancha, Catalonia, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunitatea Valenciană şi Insulele Baleare; Cod galben de caniculă, cu temperaturi între 34 – 39 grade C, în comunitatea Madrid.

Cum va fi vremea în ziua de 24 iulie?

În ziua de 24 iunie va fi Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi între 39 – 41 grade C, în comunităţile Andaluzia, Murcia, Comunitatea Valenciană şi Insulele Baleare; Cod galben de caniculă, cu temperaturi între 34 – 39 grade C, pentru comunităţile Castilla La Mancha şi Catalonia.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea şi respectarea cu stricteţe a atenţionărilor şi recomandărilor autorităţilor din Spania.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Secţiei Consulare ale Ambasadei Românei la Madrid: +34 91.734.4004, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială sau cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de permanenţă, în funcţie de regiune: