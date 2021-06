Recent, primarul Clujului, Emil Boc, aflat în tabăra lui Florin Cîţu când vine vorba despre bătălia internă pentru preşedinţia PNL, a spus despre Ludovic Orban că i s-a terminat benzina şi ar fi nevoie de un suflu nou la conducerea formaţiunii.

„Rolul domnului Orban a fost important în momentele când am câştigat europarlamentarele, apoi cu preşedintele, prezidenţialele. Dar benzina domniei sale se apropie de sfârşit când vorbim de capacitatea de a duce mai departe un partid la nivelul următor”, a spus Emil Boc pentru Ziua Live.

Prezent la Iaşi, Ludovic Orban a fost întrebat de jurnalişti, în cadrul unei conferinţe de presă, ce mai poate oferi nou Partidului Naţional Liberal, în condiţiile în care unele voci susţin că este un om al trecutului.

Comentând declaraţia lui Emil Boc, Orban a spus că nu mai are nevoie de benzină, pentru că viitorul maşinilor este unul electric, iar lui unii colegi îi spun chiar „Duracell”. „Am o energie suficient de mare astfel încât să ofer şi mai mult PNL-ului” decât până acum, a mai precizat Orban, potrivit Agerpres.

„Domnul Boc, de exemplu, a spus că mi s-a terminat benzina. Şi am recunoscut, într-adevăr nu am mai achiziţionat benzină. Nu mai am benzină pentru că viitorul sunt maşinile electrice şi nu mai e nevoie de benzină, e nevoie de baterii. În materie de baterii, le-am povestit cum unii dintre colegii şugubeţi îmi spun „Duracell”, că nu îşi imaginează cum am capacitatea de a lucra de dimineaţă până noaptea, stau ca pe baterii.

Deci nu am nevoie de benzină, am tot ce-mi trebuie. Am o energie suficient de mare astfel încât să ofer şi mai mult Partidului Naţional Liberal decât am oferit în cei patru ani cât am condus partidul”, a declarat, sâmbătă, preşedintele PNL.