Update 3 Alegeri parlamentare 2024. Ilie Bolojan și-a exercitat dreptul la vot

Ilie Bolojan a votat, duminică, în jurul orei 8.00, la secţia de votare de la Colegiul ”Emanuil Gojdu” din Oradea.

”Am votat astăzi cu gândul la România modernă şi la România europeană. Îi îndemn pe toţi românii să se ducă la vot pentru că fiecare vot astăzi are o mare importanţă. Astăzi votăm nu doar pentru ţara noastră, ci votăm şi oameni şi partide. Am votat atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat cu oameni pe care îi recunoşti nu după vorbele lor, ci după faptele lor. Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate şi pentru ţară. Indiferent care sunt opţiunile dumneavoastră, vă rog să vă prezentaţi la vot, dar după aceea, începând de mâine, trebuie să ne respectăm unii pe alţii şi să fim uniţi în spiritul Zilei Naţionale”, a declarat Ilie Bolojan.

Update 2 Alegeri parlamentare 2024. Călin Georgescu a votat

Duminică dimineață, Călin Georgescu, al doilea lider politic care a votat imediat după deschiderea secțiilor de votare, s-a prezentat la o secție din Mogoșoaia pentru a-și exercita dreptul de vot. El a ajuns la urne la scurt timp după ora 08:00, fiind însoțit de soția sa, Cristela Georgescu, care a votat alături de el.

După ce și-a exprimat opțiunea electorală, Călin Georgescu a transmis un mesaj emoționant: „La mulți ani, România! Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul. Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată total neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”.

Update 1 Alegeri parlamentare 2024. George Simion a votat

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), și-a exprimat opțiunea de vot duminică dimineața, la ora 7:10, într-o secție din județul Vrancea. După exercitarea dreptului de vot, acesta a lansat un apel public adresat primarilor, cerându-le să se abțină de la orice implicare ilegală în procesul electoral pentru alegerile parlamentare.

„Mi-aș dori din suflet să avem parte de un proces de vot corect. Mi-aș dori din suflet să se audă mesajul transmis de români duminica trecută. De asta transmit un mesaj primarilor: stați departe de secțiile de vot, lăsați în pace oamenii vulnerabili, lăsați în pace oamenii care primesc ajutoare sociale, plecați de lângă una mobilă, nu mai încercați să faceți ce faceți ce ați făcut timp de 35 de ani, că nu mai merge. Ăsta a fost mesajul poporului român: lăsați-vă de coțcării. Dacă nu înțeleg termenul, îi așteptăm aici în Moldova să le explicăm ce înseamnă”, a declarat Simion. „Am votat cu gândul la ziua națională, la înaintași și totodată cu gândul la cei tineri, la copilul meu, Radu, la toți copiii României. Am votat cu gândul ca pentru prima dată după 35 de ani să ne eliberăm de lanțuri, de cătușe, de cei care caută să ne țină prizonieri în sărăcie într-o țară bogată. Am votat cu gândul la românii plecați în pribegie peste hotare. Am votat cu gândul la seniorii umiliți, care au fost amenințată că rămân fără pensii dacă nu votează cum trebuie. Am votat să avem alegeri libere și să nu se repete turul I al prezidențialelor, cum vor unii”, a declarat Simion după vot.

Știrea inițială

Alegeri parlamentare 2024. Astăzi, 1 decembrie 2024, românii își aleg viitorii reprezentanți în Parlament, în cadrul unui scrutin cu semnificații majore pentru viitorul politic al țării. Pe lângă organizarea votului pentru Senat și Camera Deputaților, procesul electoral se desfășoară în paralel cu renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale, coordonată de Autoritatea Electorală Permanentă. Alegătorii trebuie să respecte reguli stricte privind locul de vot și documentele necesare pentru exercitarea acestui drept.

Partidele și candidații în alegerile parlamentare 2024

La scrutinul din acest an participă 31 de partide politice și alianțe, alături de 19 organizații ale minorităților naționale.

Partidul Social Democrat (PSD) și S.O.S. România au fiecare câte 636 de candidați.

și au fiecare câte 636 de candidați. Partidul Național Liberal (PNL) intră în competiție cu 630 de candidați, iar Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cu 621.

intră în competiție cu 630 de candidați, iar cu 621. Forța Dreptei și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) vin cu 619, respectiv 596 de candidați.

și vin cu 619, respectiv 596 de candidați. Uniunea Salvați România (USR) are înscriși 589 de candidați.

În diaspora, 18 partide și doi candidați independenți concurează pentru a reprezenta comunitățile de români din afara granițelor.

Reguli pentru votare: locul și documentele necesare

Locul de votare:

Alegătorii trebuie să se prezinte la secția de votare la care sunt arondați conform domiciliului sau reședinței, în baza listelor electorale permanente.

Cei aflați în altă localitate din aceeași circumscripție pot vota pe liste suplimentare, dar nu pot vota în alt județ.

În București, votul este permis doar în sectorul unde este înregistrat domiciliul alegătorului.

Românii din diaspora pot vota la orice secție din străinătate, cu condiția de a prezenta documentele care atestă reședința sau domiciliul în afara țării.

Documentele necesare:

Pentru a vota, cetățenii români trebuie să prezinte un document de identitate valabil:

carte de identitate, carte electronică de identitate, carte provizorie de identitate, buletin de identitate,

pașaport diplomatic, diplomatic electronic, de serviciu sau electronic,

carnetul de serviciu militar (pentru elevii școlilor militare).

Programul secțiilor de votare

Secțiile de votare sunt deschise între orele 07:00 și 21:00.

Dacă la ora închiderii există alegători care încă așteaptă să voteze, programul se poate prelungi până la 23:59.

Cum se desfășoară procesul de vot

Alegătorul prezintă documentul de identitate la intrarea în secția de votare. Operatorul verifică și înregistrează datele în sistemul informatic. După semnarea listei electorale, alegătorul primește două buletine de vot: unul pentru Senat și unul pentru Camera Deputaților. În cabina de vot, ștampila „VOTAT” se aplică pe lista sau candidatul preferat. Buletinele completate sunt introduse în urne, iar actul de identitate este returnat cu mențiunea „VOTAT”.

Posibilitatea votului pe liste suplimentare

Alegătorii înregistrați în Registrul Electoral până la 16 septembrie 2024 au fost incluși în listele permanente. Totuși, cei care nu pot ajunge la secția arondată pot vota pe liste suplimentare, în localitățile din cadrul aceleiași circumscripții.