Ludovic Orban, executat la mitralieră de un celebru jurnalist! Ionuț Cristache a publicat, în plină criză politică, un adevărat rechizitoriu la adresa activității politice a președintelui PNL, Ludovic Orban.

Cristache arată cu degetul spre Orban, care este de vină pentru dezastrul din București și de la guvern deopotrivă.

Ludovic Orban, executat la mitralieră! Val de acuze la adresa lui

”Saracul Orban, pentru ca nici ai lui nu-l mai baga in seama se baga singur in seama. Si daca tot vrea atentie, sa-i dam!

Din cauza lui Orban Bucurestiul e in starea jalnica in care e! Fara el, Nicusor Dan n-ar fi ajuns niciodata primar. Fara el Clotilde Armand n-ar fi ajuns niciodata primar la 1! Fara dezastrul din alegerile parlamentare, din cauza guvernarii lui, nu s-ar fi ajuns la aceasta coalitie, PNL pe picior de egalitate cu USR-PLUS!

Fara negocierea lui egoista pentru adjudecarea functiei de Presedinte al Camerei, PNL n-ar fi pierdut ministere-cheie si poate ca n-am fi ajuns in criza asta! Lui isi datoreaza carierele politice oameni precum Grinda si Pepsiglas!

Asa arata procesul de selectie a cadrelor garantat de Orban! Aduceti-va aminte de sutele de primari PSD-isti racolati in campania pentru locale, in frunte cu Chirica de la Iasi! In plina pandemie, in plina criza sociala, a numit cu manuta lui la conducerea Grupului de Comunicare Strategica un tip cu 12 clase absolvite!

”Dezastrul schimbării din funcție a Avocatului Poporului”

Vreti actiuni politice? Uitati-va la dezastrul schimbarii din functie a Avocatului Poporului! Uitati-va felul in care a fost sfidata Constitutia in ceea ce priveste numirile de la TVR si RRA! Pe tot ce a pus mana s-a ales praful!

Vreti discurs public? Uitat-va la insinuarile vizand “fortele oculte” care dau tarcoale partidului, dar despre care n-are curaj sa elaboreze cand este confruntat cu propriile declaratii, la tusele nationaliste, la pozitionarile fata de UE din ultima perioada.

Si toate acestea sunt fapte obiective, imediat verificabile! Nu ne mai luam de la chestiuni subiective precum carcater, morala etc.

Acesta e presedintele PNL azi care promite un maine luminos pentru partid si tara!”, a scris Ionuț Cristache pe Facebook.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.