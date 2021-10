Șoc total pe scena politică! Ludovic Orban și-a dat demisia

Ludovic Orban a explicat de multiple ori că este nemulțumit de PNL. Totuși, picătura care a umplut paharul a fost propunerea ministrului Apărării, Nicolae Ciucă, pentru funcția de premier, în urma unor discuții de doar patru minute.

„Obligatia morala pe care o am fata de cetatenii romani care au avut incredere in mine si PNL este de a-mi respecta angajamentele luate in campania electorala. Ma despart, sper eu temporar, fata de colegii mei din PNL. Ce s-a intamplat in 4 luni depaseste orice imaginatie. Atatea decizii inepte nu mi-a fost dat sa vad intr-o perioada atat de scurta de timp.

S-a creat o criza politica artificial din motive neintelese de cetateni, a fost facut praf PNL, a fost facuta praf coalitia si in plina criza pandemica si economica. Practic, cetateanul roman a fost lasat fara Guvern in capacitate deplina de exercitiu. Nu accept sa sufar o operatie de lobotomie. Doar lobotomizat as putea sta partas, complice, la acest atentat asupra interesului national”, a declarat Ludovic Orban, în Camera Deputaților.

Orban este membru PNL din 1990

Amintim că Ludovic Orban a condus PNL între 2017 și 2021 și a ocupat funcția de prim-ministru între 4 noiembrie 2019 și 7 decembrie 2020. Totuși, acesta a fost foarte nemulțumit în ultima vreme.

Ludovic Orban a acuzat recent că actuala conducere PNL a luat decizii iraționale, impuse de Klaus Iohannis, care au condus la căderea Guvernului, ruperea coaliției majoritare cu USR și prăbușirea partidului în sondajele de opinie. Pentru salvarea liberalismului autentic, este nevoie de o nouă forță politică de continuare a doctrinei lăsată moștenire de Brătieni, a mai apreciat acesta.

„Decizia de a-l propune pe domnul Ciucă nu a fost luată dimineaţă la ora 10 la simulacrul de BPN al PNL, care a durat 4 minute. Asta înseamnă dezbaterea în PNL, în conducerea impusă de Klaus Iohannis. Decizia fost luată aseară, în întâlnirea de la Vila Lac, unde au participat puţini oameni la o întâlnire cu Iohannis. Până la urmă au plecat cu ce le-a ordonat preşedintele. Practic PNL nu mai există. PNL este o prelungire care nu mai ţine cont de părerile românilor, fără coloană vertebrală şi care primeşte dictatele. Înainte de Congres noi luasem o altă decizie, că nu facem nicio înţelegere cu PSD. Formula firească era să încerci să refaci coaliţia.

Pentru mine, decizia lui Iohannis de a a-l impune pe Ciucă la înţelegerea cu PSD reprezintă o trădare gravă a alegătorilor care l-au votat pe Iohannis şi PNL-ul. Eu categoric nu voi vota pentru guvernul Ciucă. Asta este picătura care a umplut paharul. Săptămâna viitoare îmi voi da demisia din grupul parlamentar PNL. Cred că omul politic trebuie să fie fidel cetăţeanului care îi încredinţează votul”, a afirmat Ludovic Orban în ziau de 21 octombrie, atunci când a vorbit pentru prima oară despre demisie.