Prezentăm mai jos documentul remis de Alexandru Popovici cu privire la demisia sa din PNL.

Alexandru Popovici, demisie din PNL

„18 octombrie 2021

Domnule Președinte,

Subsemnatul, Popovici Alexandru, domiciliat în București, membru PNL Sector 1 (cotizația plătită la zi), îmi dau demisia din acest partid din următoarele motive:

1. Este sub demnitatea mea să fac parte dintr-un partid care îl are președinte pe Florin Citu. Înainte de a intră în politică, Superman trebuia să ia lecții de dicție, comunicare, să știe măsură faptelor, după cum spunea Ion I.C. Brătianu.

2. Congresul din luna septembrie a uimit o țară întreagă, „Echipa Câștigătoare” nu a avut încredere nici măcar în delegații aleși pe sprânceană și i-a pus să-și arate voturile secrete!

3. Simpatia populară pe care o are în prezent tandemul Citu-Iohannis tinde treptat spre zero. Nu cred că acest partid va mai intră în parlament dacă apare un alt partid cu adevărat liberal. „Echipa Câștigătoare” nu are nimic în comun cu liberalismul, este o oaste de strânsură de peste tot: PDL, PSD, PP-DD și profitori nou veniți.

Notă: Această demisie o voi face publică după ce v-o aduc la cunoștință.

Popovici Alexandru

profesor universitar, membru al Academiei de Științe, senator 1992-2000

Domnului Președinte PNL Sector 1, București”, se arată în cererea de demisie a membrului PNL, Popovici Alexandru.

Florin Cîțu, vești importante pentru România!

Premierul interimar a anunțat, sâmbătă, două vești importante pentru România. Florin Cîțu a anunțat revenirea economiei românești. Acesta susține că perspectiva solidă de creștere economică bazată pe sectorul privat dinamic, folosirea fondurilor din „Next Generation EU” și includerea reformelor în PNRR au stat la baza reconfirmării ratingului României de către Standard&Poor’s și Moody’.

Totodată, el a subliniat faptul că România a reușit această performanță în ciuda pandemiei și a crizei la nivel mondial, convingând astfel agențiile de rating americane să aibă perspective stabile.

„Avem două vești foarte bune pentru România în contextul crizei economice globale. În primul rând, agenția de rating Standard&Poor’s a reconfirmat ratingul de țară al României și a menținut perspectiva la stabilă. Vestea foarte bună vine de la cealaltă agenție de rating, tot americană, Moody’s, care îmbunătățește perspectiva României de la negativ la stabil și bineînțeles reconfirmă ratingul de țară. În acest context de criză economică România a reușit această performanță, să convingă agențiile de rating americane să arate o perspectivă stabilă pentru economie”, a declarat, sâmbătă, premierul interimar Florin Cîțu.