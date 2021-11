Ludovic Orban l-a atacat extrem pe dur pe Klaus Iohannis, într-o emisiune la Realitatea Plus. Acesta a susținut că președintele își dorește cu ardoare să fie în viitor șeful Guvernului. În ceea ce privește PNL, liderul liberal a susținut că partidul este efectiv distrus.

„Ne-am luptat cu PSD, care obtinusera 46% si am castigat aproape toate alegerile. De când a apărut in scenă echipa câștigătoare, sustinuta de președinte, PNL a luat-o pe un trend descendent, nu stiu daca PNL mai are 20%, PSD are 35%.

Lucrul cel mai grav este că Iohannis si conducerea nelegitima a PNL trădează electoratul care i-a ales în 6 decembrie. M-am luptat cu toate puterile mele ca sa nu ajungem aici”, a comentat Ludovic Orban.

Iohannis își dorește această funcție

El a susținut că președintele Klaus Iohannis își dorește să devină prim ministru. Asta pentru că, a precizat Orban, pe plan european șeful statului nu ar mai avea nicio șansă. Acesta a comentat și situația actuală din partid.

„Poate implicarea neconstitutionala in Congres se datoreaza acestui fapt, pentru ca stia Iohannis ca nu voi accepta niciodata o guvernare cu PSD. Se face pentru ca Iohannis vrea sa fie premier dupa ce termina mandatul de Președinte. În campanie am spus ca ‘Votezi PNL, scapi de PSD’. Si azi cine aduce la putere PNL? Iohannis si conducerea PNL care actioneaza impotriva vointei oamenilor care ne-au votat”, a declarat Orban la Realitatea Plus.

Cine mai poate să-l recunoască pe vizitatorul de la piramide? Ca să nu zic… mumia

„Cine mai poate să-l recunoască pe … vizitatorul de la piramide? Ca să nu zic… mumia”, a adăugat Orban. Acesta a ținut să arate că președintele este de nerecunoscut pentru el. „Din păcate, cei care împing alianța împotriva firi nu au, au teama de Klaus Iohannis. Se simt cu musca pe căciula, probabil au schelete în dulap, probabil au forme de legătură cu unii alții , contracte cu statul. Sunt o sumă de factori”, potrivit lui Orban.

„La intrebarea cine e pentru, nu au fost 35, dupa socoteala mea. Dan Vîlceanu a spus ca e mai simplu sa se numere voturile impotriva. Au fost proteste, colegii care au cerut numărarea voturilor pentru. S-a insistat să se voteze impotriva, ca daca cine nu voteaza impotriva se va pune votul pentru”, a dezvăluit Orban. Acesta a mai susținut că Iohannis i-a sunat si le-a spus sa se voteze pentru PSD.

„Cîțu n-a votat, de exemplu. Este o rușine ipocrită. Nu i-e rusine să se ducă la negocieri cu PSD, dar a dat declarații”, a mai spus Orban.