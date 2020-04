Ce spune Daniel Dăianu

„Deficitul pe care noi îl prognozasem, de 4%, fără creşterea pensiilor în acest an, nu este un scenariu cu care se mai poate lucra (…) Ceea ce s-a anunţat azi în şedinţa de la Cotroceni arată că se lucrează la o restructurare, nu la o simplă rectificare, a logicii construcţiei bugetului, atât cât se poate. ”, a spus acesta.

Bugetul trebuie regândit

”Noi trebuie să regândim construcţia bugetului, să folosim la maximum fonduri europene, să căutăm să obţinem de la Comisie o amânare a cofinanţărilor, astfel încât să nu fie grevat bugetul public, care şi aşa este foarte sărac. Înţelegem că, deşi s-au relaxat regulile fiscale în Uniunea Europeană, aceasta nu înseamnă că poţi să faci orice, să cheltuieşti oricât. Nici nu avem puterea economică, nu avem dimensiunea veniturilor fiscale din alte ţări, astfel încât trebuie să încercăm să controlăm un deficit bugetar care foarte uşor se poate duce dincolo de 7% din Produsul Intern Brut. Deci, România trebuie să-şi menţină accesul la finanţare pe piaţa internă şi pe piaţa externă.”, a mai spus Daniel Dăianu.

Cheltuielile trebuie recântărite

”Trebuie să recântărim toate cheltuielile, să amânăm din ele, inclusiv cheltuieli militare. În opinia mea, cheltuiala pentru sănătate echivalează cu cheltuiala pentru arsenal militar. Războiul este de altă natură, dar tot război este. Să amânăm din unele investiţii care nu sunt urgente. Trebuie să ne gândim şi la acele cheltuieli rigide, sub nicio formă creşterea pensiilor cu 40%… Nu ştiu, se poate contempla o creştere cu rata inflaţiei şi m-aş adresa numai celor mai mici pensii, nu tuturor pensiilor, între care unele sunt foarte mari”, a afirmat luni Daniel Dăianu, la Digi 24.

Nu trebuie să mai existe bonusuri

„În entităţile publice trebuie ca toate dividendele să meargă la bugetul public, să nu mai existe bonusuri. Toate instituţiile care au utilitate publică ar trebui să renunţe la bonusuri. Am văzut rezistenţa la acea taxă de solidaritate, însă acea taxă de solidaritate are o logică şi are o anumită adâncime a semnificaţiei. Dacă nu vom înţelege că trebuie să ne ajutăm în primul rând noi între noi, va fi greu ca alţii să aibă înţelegere pentru România. Poate că vom reuşi să luăm din acei 100 de miliarde de euro anunţaţi de preşedintele Comisiei Europene, poate 1 miliard de euro. Avem fonduri structurale şi de coeziune din care trebuie să absorbim cât mai mult. Avem o cotă la Fondul Monetar Internaţional pe care o putem utiliza, dar să nu credem că va exista îngăduinţă faţă de noi dacă nu vom căuta să ne ajutăm acasă. Trebuie să existe reguli de frugalitate acasă, care să vizeze pe toată lumea”, a spus Daniel Dăianu.

Capitalul uman trebuie protejat

„Trebuie să fie ajutaţi cei mai vulnerabili, cei care într-adevăr nu mai pot. Şi şomajul tehnic nu afectează toată populaţia care poate lucra în România. Cei care sunt în şomaj tehnic şi, eventual, nu mai pot să plătească, merită să fie ajutaţi. Această logică este valabilă şi în ceea ce priveşte amânarea ratelor. Eu nu m-aş fi dus la 9 luni, eu m-aş fi dus la 6 luni. În viaţă trebuie să gândeşti şi aşa: văd şi fac. Nu impui nişte termene, nu am nişte coordonate de aplicare… Bugetul public nu este un sac fără fund. Nu avem cum. Nu vom putea să ne ajutăm, nu vom putea să alimentăm, să dăm resurse primului front dacă vom intra în acest carusel al amânărilor foarte lungi. În ceea ce priveşte băncile comerciale, trebuie să se înţeleagă că împărţirea poverii este absolut necesară. Banca Central Europeană şi Autoritatea Europeană pentru Bănci au recomandat ca băncile să nu dea dividende. Acest lucru este cu atât mai important într-o ţară unde sectorul bancar este dominat în largă măsură de grupuri europene. Dacă aceşti bani rămân în România, ar putea să însemne mai multă lichiditate pe piaţa bancară. Împărţirea poverii este deviza sub care trebuie să se poarte această luptă”, a subliniat preşedintele Consiliului Fiscal.