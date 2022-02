Într-un interviu acordat la România Tv, Marcel Ciolacu a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu președintele Klaus Iohannis. Acesta susține că nu a mai comunicat cu șeful statului de ceva timp, în contextul în care nu a fost nicio urgență, iar parteneriatul există între PNL și președinte și nicidecum între PSD și șeful statului.

”Nu am mai avut comunicare în ultima perioadă. Nu am avut nicio urgență. Nu am parteneriat cu el. PNL are parteneriat cu Klaus Iohannis, eu nu am cu el. Eu am fost de acord să luăm parte la guvernare într-o perioadă dificilă. PSD își face datoria față de români”, a spus acesta.

Pe de altă parte, liderul PSD susține că nu a uitat nici în momentul de față modul în care Klaus Iohannis a intervenit la alegeri și a susținut PNL-ul locul PSD-ului, care avea mai multe voturi. Totodată, el a adăugat că acest lucru nu va fi uitat niciodată.

Nu îmi cereți să uit că președintele țării a intervenit în actul constituțional și a susținut un partid politic la alegeri. Nu pot să uit. Dacă uităm, atunci permitem și ca alți președinți să intervină la fel.”, a precizat Marcel Ciolacu la România TV.

Totodată, liderul PSD a mai vobit și despre planurile coaliției de guvernare referitoare la criza energetică. Ciolacu susține că s-a discutat despre reducerea accizei, însă decizia finală va fi luată de premier. El a mai adăugat că va conta și influența conflictului cu Ucraina. În ceea ce privește tariful la energie, Ciolacu susține că se dorește să rămână același.

Marcel Ciolacu, despre viitorul coaliției de guvernare

„Am discutat şi de o reducere a accizei. Rămâne ca premierul cu ministrul de Finanțe şi cu producătorii sa ia o decizie, dacă duce la scăderea preturilor. Noi am estimat că duce la o reducere de peste un leu.

Acum să vedem cât influențează conflictul din Ucraina. La energie, tariful rămâne același. Eu îmi doresc să fie până în 2025!! Sunt de acord şi partenerii. Am văzut ca da. Evaluarea celor care nu au venit cu masurile la timpul respectiv o face premierul. Eu am tot tabloul la lanţul greșelilor. S-a făcut o liberalizare haotica. Au fost şi facturi emise eronat. Dacă eu cunosc întreg tabloul, sunt ferm convins ca şi premierul ştie” a mai adăugat acesta.

Marcel Ciolacu are încredere în actuala coaliție de guvernare. Acesta a mai declarat că speră ca lucrurile să rămână așa până în anul 2024, el făcând referire și la premierul Florin Cîțu.

„Aceasta coaliție va avea viitor şi din 2024 în aceeași formula doar dacă vom livra romanilor ce am promis. Asta trebuie sa ne fie clar si mie si domnului Citu”, a mai adăugat Ciolacu.