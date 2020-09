Ministrul consideră că România a fost captivă prea mult timp „într-o aşa-zisă colaborare” cu o companie chineză, iar reactoarele nucleare 3 şi 4 trebuie să fie realizate cu parteneri din Uniunea Europeană şi NATO.

„Referitor la Reactoarele 3 şi 4, de un an de zile, poate chiar mai mult, spun ceea ce am şi realizat: practic, am stat prea mult şapte ani de zile închişi într-o aşa-zisă colaborare, într-un aşa-zis acord cu compania chineză, şi eu cred că Reactoarele 3 şi 4 trebuie construite, trebuie construite amândouă cu parteneri din Uniunea Europeană şi NATO. În urmă cu două luni am convocat Adunarea Generală a Acţionarilor la Nuclearelectrica, prin care am denunţat acordul cu compania chineză şi în prezent Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica lucrează la o nouă strategie şi o să vedeţi în curând unde vom ajunge. Îmi doresc Reactoarele 3 şi 4 cu parteneri din Uniunea Europeană şi NATO”, a declarat Virgil Popescu.

La sfârșitul lunii august, ministrul declara că există bani pentru reactoarele 3 și 4 și va face tot posibilul ca aceste investiții să fie făcute.

“Eu cât timp voi fi ministru mă voi ocupa ca acest lucru să se întâmple. Voi împinge toate companiile de la spate, fie că sunt din portofoliul nostru, fie că sunt private, să realizeze aceste investiţii. Avem bani pentru energie, inclusiv pentru Cernavodă există bani, şi o să vedeţi în curând ceea ce am promis că se va întâmpla: vom continua construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă.

În 7 ani nu s-a avansat deloc

România are nevoie de reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă. Sunt lucruri în derulare despre care nu putem vorbi în momentul de faţă, dar când o să putem vorbi, o să vorbim şi o să spunem exact cum au fost lucrurile şi ce vrem să facem, cum am reuşit să ajungem la nivelul acela şi când le vom finaliza, evident”, a menţionat Popescu, adăugând că toate acestea se vor întâmpla până la sfârşitul anului.

Amintim că, parteneriatul dintre Nuclearelectrica şi grupul chinez a debutat în noiembrie 2015 prin semnarea unui memorandum în valoare de 6,5 miliarde euro pentru dezvoltarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă.

Astfel, în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor (AGOEA) din 12 iunie 2020 s-a decis abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2014), precum şi a Strategiei revizuite de continuare a Proiectului Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2018), se arată într-un document publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

De asemenea, AGOEA a hotărât mandatarea Consiliului de Administraţie al SNN „să iniţieze procedurile/demersurile/acţiunile privind încetarea negocierilor cu CGN, precum şi încetarea efectelor juridice (prin acordul părţilor, denunţare etc) a următoarelor documente: Memorandumul de Înţelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea dezafectarea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă (MoU), şi respectiv a Acordului Investitorilor în formă preliminară”.

Nu în ultimul rând, s-a decis mandatarea Consiliului de Administraţie al SNN de a iniţia demersurile necesare pentru analiza şi cristalizarea opţiunilor strategice privind construcţia de noi capacităţi de producţie de energie electrica din surse nucleare.

Colaborarea cu chinezii nu putea merge mai departe

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, arăta că actuala colaborarea cu compania chineză pentru construirea Reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă a început în urmă cu şapte ani, perioadă în care nu s-a avansat, astfel că nu se putea merge mai departe.

„Avem un parteneriat strategic cu SUA, ţinem de el, ne respectăm partenerii. Suntem membri ai UE şi ai NATO. Lăsând la o parte acest lucru, cred că 7 ani de zile de când a început această colaborare cu compania chineză este suficient de mult ca să ne dăm seama că nu putem merge mai departe. Nu s-a avansat. Neavansându-se, nu putem să mai stăm încă 7 ani de zile să vedem ce se întâmplă. Ca să poată merge mai departe acea investiţie, Consiliul Concurenţei trebuia să ne notifice să ne spună dacă este concentrare economică sau nu. Dar nu aveau ce să mai notifice şi ne-au atras atenţia. Au trecut 7 ani. Comisia Europeană a închis notificarea României tocmai pentru că nu s-a mai progresat. Şi atunci ce rost mai avea să mai stăm?”, a declarat Popescu la B1TV în 28 mai.