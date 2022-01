Joi, 27 ianuarie, Laura Vicol, deputat PSD și președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a scris un mesaj public pe rețelele de socializare în care a deplâns situația actuală a pensionarilor din România. Aceasta susține că oamenii vârstinici au ajuns „generația de sacrificiu pentru a se face economii la bugetul statului.”

„Eu sunt sătulă de momentele în care, dacă este nevoie să fie cineva sacrificat pentru a face economii la buget, spre exemplu, se alege sacrificarea pensionarilor. Pensionarii în România au ajuns generație de sacrificiu în timpul guvernărilor de dreapta.

Vom vedea care va fi poziția Comisiei Europene în această discuție, dar sper să se înțeleagă că România este încă o țară în care pentru mulți români viața de pensionar înseamnă o permanentă luptă pentru supraviețuire. Și avem datoria să îi protejăm pe pensionari.“, a scris Laura Vicol pe Facebook.

Trebuie reamintit că miercuri, 26 ianuarie, ministrul Muncii, Marius Budăi a spus că a discutat în Guvern renegocierea PNRR privind sistemul de pensii, însă la doar o zi distanță, Florin Cîțu, liderul liberalilor, a spus că „nu există niciun fel de punct în care să se vorbească despre negocierea acordului”, iar procedura trebuie reluată de la zero.

„Nu am avut această discuție. Premierul nu mi-a spus că a avut această discuție despre PNRR. Acest contract pe care noi îl avem cu UE, nu există niciun fel de punct în care să se vorbească despre negocierea acordului. Trebuie să oprim tot, se discută și se reia procedura de la zero. Este imposibil. Nu spun că e perfect, dar e unul ambițios. Avem acolo trei reforme importante, amânate, a pensiilor, a salariilor și a sistemului de învățământ!

Am spus partenerilor internaţionali, atunci când am negociat PNRR-ul, aceasta este forma finală, toată lumea s-a uitat acolo şi au fost de acord cu toţii, am semnat o formă finală a PNRR, şi am spus că nu vom reveni asupra lui.

Şi atunci când am făcut această coaliţie, am intrat în coaliţie că nu vom reveni asupra PNRR, pentru că asta înseamnă să reiei toată procedura de negociere a PNRR, asta înseamnă că aruncăm la coş 30 de miliarde de euro.

Nu voi permite niciodată aşa ceva. PNRR-ul a fost negociat foarte bine, a fost printre cele mai bune rezultate, şi aţi văzut şi calificativele pe care le-a primit acest PNRR. Nu, PNL rămâne concentrat pe reforme mari, reforme care să împingă România în viitor, nu pe dispute foate mici, pe teme mici, declaraţii belicoase în spaţiul public”, a spus Florin Cîţu.

Potrivit celor spuse de liderul PNL, formațiunea sa este interesată de reforma pensiilor. Totuși, acestea trebuie fie trecute pe sistemul de contributivitate şi să fie sustenabile pentru a nu avea probleme în 2030.

„Ne interesează reforma salarizării, toate veniturile din sistemul bugetar să fie legate de performanţă”, a completat liberalul.