Organizat anual, studiul Romania CSR Index reprezintă o analiză independentă complexă cu 10 categorii și care evaluează conform unor parametri internaționali companiile din România, după implicarea acestora în domeniul sustenabilității și responsabilității sociale.

Astfel, pentru al doilea an la rând, Kaufland România a obținut primul loc în topul celor mai sustenabile companii din țară, cu 98 de puncte din 100, conform analizei realizate de agenția de consultanță The Azores și prezentate în cadrul celei de-a patra ediții Romania CSR Index 2019, ce a inclus peste 700 de companii. Kaufland România a fost recompensată cu distincția Gold Level, în cadrul conferinței ,,Best Practices in Romanian CSR”, care a avut loc miercuri, 24 iulie 2019.

Categoriile care stau la baza distincției sunt: guvernanța corporativă, diversitatea, impactul economic, mediul înconjurător, drepturile omului și politica anti-corupție, angajați, marketing, investiții în comunitate și lanțul de aprovizionare.

Premiul Gold Level reprezintă o recunoaștere a eforturilor Kaufland România de a reuni, într-un raport de sustenabilitate aliniat standardelor internaționale de raportare Global Reporting Initiative (GRI) – toate informațiile non-financiare relevante, într-un exercițiu deplin de transparență, cooperare și asumare a unor obiective de investiții și performanță.

Suplimentar, raportul are Indexul de Conținut validat GRI, iar acuratețea informațiilor a fost auditată conform standardului internațional AA1000AS, din dorința de a oferi partenerilor încredere că datele prezentate sunt exacte.

,,Cu această ocazie, lansez o invitație deschisă întregului mediu de afaceri de a se alătura acestui efort al raportării de sustenabilitate conform standardelor internaționale. Este nevoie de implicarea tuturor companiilor pentru a putea face diferența: problemele și obiectivele de mediu, de dezvoltare socială și economică ne privesc pe toți. Ne concentrăm să fim buni fiecare în parte, dar numai împreună putem avea un impact semnificativ. Companiile au un rol esențial în generarea schimbării”, declară Valer Hancaș, director Comunicare și Corporate Affairs, Kaufland România.

Raportul de sustenabilitate Kaufland România, publicat anual, analizează activitatea companiei în ceea ce privește dezvoltarea angajaților, a unui mediu de lucru corect, strategia de sustenabilitate, contribuția în cadrul comunităților, investițiile în lanțul de aprovizionare, etică sau protecția mediului – și oferă informații privind performanța companiei din perspectiva dezvoltării sustenabile, alături de obiectivele asumate pentru următorul an financiar.

În realizarea raportului, compania derulează o cercetare de piață în care implică toți partenerii săi: angajați, furnizori, clienți, parteneri de afaceri, autorități, media și ONG-uri, cu scopul de a determina temele care influențează relația acestora cu Kaufland România.

Mai mult, Kaufland România și-a asumat să ia măsuri și să implementeze proiecte care contribuie la realizarea Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă (Global Compact), care abordează cele mai presante probleme ale planetei, de la eradicarea sărăciei, îmbunătățirea sănătății și a educației, creșterea sustenabilității urbane și până la susținerea principiilor de guvernanță recomandate de ONU în domeniul drepturilor omului, anti-corupție, protecția mediului și practici de lucru sustenabile.

Kaufland România este o organizație deschisă, al cărei obiectiv este să depășească cerințele legislative minime obligatorii și să atingă sau să depășească bunele practici existente în prezent la nivel internațional.

Kaufland își asumă misiunea de a fi partener implicat și susținător activ al comunității și al economiei locale, prin încurajarea achizițiilor de la producători români, prin promovarea de practici transparente și responsabile în relațiile cu partenerii de afaceri, prin susținerea și grija acordată angajaților, dar și prin contribuția pe care o aduce la creșterea gradului de conștientizare a temelor precum consumul responsabil, grija față de mediu și susținerea comunităților locale.

