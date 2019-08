USR şi PLUS au convenit formarea unei alianţe politice între cele două formaţiuni. Anunţul a fost făcut marţi de PLUS, după ce USR luase decizia similară la sfârştiul săptămânii trecute. USR şi PLUS, care vizează câştigarea alegerilor prezidenţiale şi parlamentare, vor semna un protocol privind constituirea alienţei politice. Miercuri, 7 august, începe campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Dan Barna la prezidenţiale.

Consiliul Național al PLUS a votat în favoarea formării unei alianțe politice cu USR, anunţă partidul condus de Dacian Cioloş într-un comunicat, marţi.

Cele două formaţiuni vor semna un protocol prin care ia naștere formal „Alianța USR PLUS”, dar alianţa politică va fi dublată şi de o alianță electorală privind participarea exclusiv la alegerile prezidențiale, având în vedere că înregistrarea unei alianțe politice necesită o procedură judiciară îndelungată, această alianță.

Obiectivele Alianței USR PLUS

Câștigarea alegerilor prezidențiale din 2019

Câștigarea de către candidații Alianței a unui număr cât mai mare de funcții elective în cadrul administrației publice locale, ca urmare a alegerilor locale din 2020

Câștigarea de către candidații Alianței a celui mai mare număr de mandate de parlamentari, prin comparație cu ceilalți competitori, ca urmare a alegerilor parlamentare din 2020, astfel încât să formeze o coaliție de guvernare având prim-ministru un reprezentant al Alianței

Asigurarea guvernării României în perioada 2020-2024 și implementarea programului de guvernare al Alianței

Câștigarea alegerilor parlamentare organizate în 2024 și asigurarea guvernării României în perioada 2024-2028

Politici publice promovate

Potrivit protocolului de formare a alianței politice, va fi formată o Comisie de Politici Publice, având ca obiectiv elaborarea unor politici publice comune în următoarele domenii:

Reforma constituțională, asigurarea justiției independente și a statului de drept

Educația și cultura

Sănătatea și mediul

Infrastructura

Strategia de dezvoltare competitivă antreprenorială și industrială

Eradicarea sărăciei și dezvoltarea rurală

Politica externă și de apărare

Modul de organizare a Alianței USR PLUS

Principalele organe de decizie ale Alianței vor fi:

Copreședinții Alianței (președinții PLUS și USR)

Comisia Națională de Coordonare, cuprinzând membrii Birourilor Naționale ale celor două partide

Comitetul Executiv, cuprinzând reprezentanți ai ambelor partide responsabili pentru implementarea deciziilor Comisiei Naționale

Comisia de Integritate, cuprinzând 3 membri ai PLUS, 3 membri ai USR și 1 membru independent, responsabilă pentru sancționarea încălcării standardelor de integritate prevăzute prin protocolul de asociere

Candidații comuni ai Alianței USR PLUS

Alianța va propune candidați comuni pentru toate cele trei rânduri de alegeri din 2019 și 2020.

Pentru alegerile prezidențiale din 2019, candidatul pentru demnitatea de președinte al României va fi Dan-Ilie Barna, care va candida în tandem cu Dacian Cioloș, ca propunere pentru demnitatea de prim-ministru

Pentru alegerile locale din 2020, Alianța va desemna candidați comuni pentru funcțiile de primar, președinte al consiliului județean și primar general al municipiului București, stabiliți în baza negocierilor sau, în lipsa unui acord, prin alte mijloace, precum alegeri interne la care vor participa toți membrii PLUS și USR sau sondaje de opinie;

De asemenea, Alianța va propune liste comune de candidați pentru consiliile locale și județene, cuprinzând candidați desemnați anterior de fiecare partid. Pozițiile eligibile pe liste vor fi distribuite prin negocieri sau, în lipsa unui acord, conform unor sondaje de opinie;

Pentru alegerile parlamentare din 2020, Alianța va propune liste comune de candidați atât pentru Senat, cât și pentru Camera Deputaților, cuprinzând candidați desemnați anterior de fiecare partid. Pozițiile eligibile pe liste vor fi distribuite prin negocieri sau, în lipsa unui acord, conform unor sondaje de opinie.

Criterii de integritate

Desemnarea candidaților Alianței se va face în baza principiului competenței și sub condiția asumării respectării statutelor ambelor partide, a Codului Etic al PLUS și a Regulamentului de Admitere a Membrilor USR.

Nu vor putea fi desemnate drept candidați ai Alianței persoane trimise în judecată, fără a fi intervenit între timp o decizie definitivă de achitare sau încetare a urmăririi penale sau a procesului penal, sau persoane care au suferit condamnări penale definitive pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

De asemenea, nu vor putea fi desemnate drept candidați ai Alianței persoane care au avut calitatea de lucrători activi sau colaboratori ai Securității sau, majore fiind, au semnat un angajament cu Securitatea înainte de 1990 sau au în prezent calitatea de lucrători activi/colaboratori/informatori ai unui serviciu de informații sau persoane care promovează violența, ideologii totalitare, discriminarea de gen, anarhismul, rasismul, șovinismul, separatismul etnic sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste.

Dacian Cioloş: Vrem oameni noi

„Colegii mei din Consiliul Național al PLUS au votat, după dezbateri, formarea unei alianțe politice cu USR.

Necesitatea unei forțe politice puternice care să aducă un suflu nou pe scena politică este dincolo de orice alte calcule mărunte.

Vom impune candidați competenți în toate cele trei rânduri de alegeri care urmează până la finalul lui 2020. Obiectivul nostru principal este să aducem în toate funcțiile publice elective din România, la nivel local și national, oameni noi, care până acum au fost reticenți în ceea ce privește implicarea în politică, dar care au înțeles în ultimii ani că România are nevoie de ei, de priceperea lor, de dăruirea lor și de curajul lor.

Am avut ocazia, în ultimele luni, să îmi cunosc colegii din PLUS din toată țara și din diaspora, precum și partenerii din USR. Alături de ei, sunt gata să încep acest drum. Proiectul nostru este România”, a declarat președintele PLUS, Dacian Cioloș.

Campanie de semnături

Miercuri, 7 august, la ora 11:00, în zona fântânii din Piața Universității, PLUS lansează campania de strângere de semnături pentru candidatura la alegerile prezidențiale.

