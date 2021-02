Informații noi despre piața imobiliară. În luna ianuarie 2021 au fost vândute, la nivelul întregii țări, 48.736 de imobile. Numărul este cu 28.619 mai mic față de luna decembrie a anului 2020.

Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare în luna ianuarie, este cu 13.505 mai mare față de perioada similară a anului 2020.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în ianuarie 2021, în București – 7.635. Urmează Ilfov cu 4.876 și Cluj cu 2.889. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Caraș Severin – 186, Covasna – 199 și Olt – 303.

Numărul ipotecilor, la nivel național, în ianuarie 2021, a fost de 19.601, cu 2.664 mai mic față de ianuarie 2020. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 4.164. Urmează Ilfov cu 1.938 și Cluj cu 1.261. La polul opus se află județele Caraș Severin – 44, Sălaj – 48, și Covasna – 58.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în prima lună a anului 2021 sunt Ilfov – 1.019, Galați – 857 și Dolj – 478.

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), www.ancpi.ro, la secțiunea Presă/Statistici.

Piața imobiliară a mers bine în pandemie

Piața imobiliară din România a mers foarte bine în anul pandemic. Românii au luat credite ipotecare de peste 11 miliarde de lei în 2020. Programul Noua Casă a accelerat procesul de achiziție de locuințe. Astfel, valoarea totală a proprietăților tranzacționate în 2020 de agenția imobiliară Blitz a atins cifra de 65 de milioane de euro în Brașov și Cluj. Peste 30% din tranzacții au fost prin intermediul unei forme de finanțare bancară.

”Deși a fost un an atipic din cauza pandemiei, cifra de vânzări a companiei a depășit 2.5 milioane de euro, în creștere cu 4% față de 2019. A doua jumătate a anului a însemnat pentru noi o perioadă intensă de activitate, în care am recuperat lunile mai slabe din cel de-al doilea trimestru. Pentru a susține această dezvoltare, am extins rețeaua de angajați și colaboratori cu peste 40%, depășind la finalul anului trecut 150 de persoane, a spus Cătălin Priscorniță, CEO Blitz