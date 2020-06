Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a răbufnit joi pe Facebook, nemulțumit de intenția Guvernului de a lista pe bursă mai multe companii cu capital de stat.

Dincolo de atacul virulent la adresa Președintelui Klaus Iohannis și a Premierului Ludovic Orban, Teodorovici s-a întors și împotriva propriului partid, despre care spune că face o ”fantomă de opoziție”.

”În țara lui NIMENI – Președinte, DELIR – Guvern și FANTOMĂ – Opoziție, în țara în care nici președintele, nici premierul nu gândesc, dar … nici nu muncesc, unul cu apariții robotice, teleghidate, lipsite de orice undă de sentiment sau emoție, celălat un palavragiu de cursă lungă, fără direcție și sens și, în sfârșit, o opoziție ce stă ca o mimoză la adăpostul întunericului guvernării în așteptarea răsăritului de soare al alegerilor.

”Președintele și guvernul său încep să-și dea măștile jos”

În țara asta vedem că nu mai contează nici numărul oamenilor care vor rămâne pe drumuri după șomajul tehnic, nici numărul firmelor care vor dispărea din economia românească!”, a scris Teodorovici.

”Ei bine, în țara asta ne-condusă și ne-guvernată, președintele și guvernul său încep să-și dea măștile jos și par că ne transmit un mesaj de optimism: a trecut Covidul, începem să ne relaxăm, ce mai, putem să ne întoarcem la agenda politică și interesele economice de dinainte!

Adică la tema alegerilor locale și parlamentare și la tema cu care își începuseră guvernarea în noiembrie anul trecut: vânzarea capitalului românesc. Pentru început, CEC Bank, Hidroelectrica și Aeroporturi București, toate companii foarte profitabile din zone economice strategice, pentru care se vrea listarea la bursă a unor pachete importante de acțiuni deținute de stat!”, acuză fostul ministru.

”Nu mai avem opoziție”

”Ați înțeles, desigur, că am rezolvat deja toate problemele economice și sociale și suntem nevoiți să ne întoarcem la tema asta a vânzării pe bucăți a României. După ce am reușit, anul trecut, să finalizăm cu succes capitalizarea CEC Bank și să creștem cota de piață în sistemul bancar de la 9% la 13 % (în condițiile în care Polonia are 53% capital autohton în piața bancară si Ungaria 33%) și în condițiile în care statele europene urmăresc să-și revină economic, după această pandemie, prin sprijinirea capitalului național, la noi, o șleahtă de tâlhari și de sforari trag acum să fure ceea ce nu le aparține‼️

Cel puțin, tâlharul de la finanțe, un fel de lup paznic la oi, confundă la propriu noțiunile de proprietate‼️

În țara asta, de mai bine de jumătate de an, nu mai avem guvern, președinte (nici că am fi avut!), nu mai avem opoziție, ci doar un joc de rol premergător alegerilor, în care și unii, și alții mimează, pipează și pozează …”, și-a încheiat Teodorovici postarea.