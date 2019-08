Viorica Dăncilă a participat, vineri seară, la alegerile pentru conducerea organizaţiei judeţene a PSD Constanţa, iar la sosirea la Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, unde a avut loc evenimentul, a fost întâmpinată de un grup de protestatari, scrie stiripesurse.ro.

Oamenii prezenți au așteptat-o şi au huiduit-o pe șefa PSD, după ce aceasta a ieşit din clădire. Jandarmii au trebuit să intervină pentru ca lucrurile să nu escaladeze.

Premierul a făcut referire la prezența protestatarilor în cadrul discursului susţinut în cadrul alegerilor.

„România are nevoie de pace, România are nevoie de echilibru, România nu mai are nevoie de divizare, de violenţă, de ură, de cuvinte urâte. Nu ăsta este poporul român. Am intrat şi vedeam şapte, opt persoane cum jigneau şi ţipau şi atunci mă gândeam ce zic cetăţenii din Constanţa, ce zic cetăţenii din judeţ despre manifestarea, despre modul de a se manifesta al acestor oameni? Aici în Constanţa sunt oameni oneşti, sunt oameni respectaţi, sunt oameni care respectă pentru că ştiu că respectul impune respect. Oare astfel de manifestări ne reprezintă pe noi românii? Oare circul ţine de cald pentru România?”

