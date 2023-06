Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Daniel Grădinaru a trimis, în cursul zilei de vineri, 23 iunie, o adresă către instanțe în care se arată că actuala coaliție de guvernare nu a acceptat nicio propunere venită din partea sistemului judiciar în ceea ce privește pensiile de serviciu.

Potrivit luju.ro, care a și prezentat adresa mai sus menționată, CSM a solicitat, în primă fază, ca prevederile proiectului de lege să fie limitate la judecătorii și procurorii care intră în sistem.

Propunerile făcute de CSM

În ceea ce privește creșterea propusă a vârstei de pensionare, CSM a sugerat implementarea unei tranziții treptate, în care până la cinci ani de experiență relevantă în alte profesii juridice să fie recunoscuți ca vechime la momentul pensionării.

În plus, CSM a prezentat o opțiune alternativă în acest sens, sugerând ca, până în 2035, anii de vechime în funcție necesari să fie prelungiți de la 25 la 30 de ani, fără a impune o condiție de vârstă.

În cele din urmă, CSM a solicitat calcularea pensiilor pe baza venitului mediu din oricare 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate, așa cum a fost aprobat de Senat. Această solicitare viza eliminarea amendamentului propus în Camera Deputaților, care prelungea perioada de raportare la 300 de luni.

Din păcate, toate aceste propuneri au fost în cele din urmă respinse, CSM dezvăluind că, în ciuda afirmațiilor reprezentanților coaliției de guvernare, nu a existat un dialog real stabilit cu entitățile politice.

Circulara șefului CSM

“La nivelul Consiliului Superior al Magistraturii au fost formulate o serie de propuneri pentru amendarea proiectului de lege, solicitandu-se, in principal, ca noul act normativ sa produca efecte doar in privinta judecatorilor si procurorilor care ar urma sa intre in profesie ulterior adoptarii legii, numai in acest fel fiind respectat principiul previzibilitatii normei juridice, fara a afecta asteptarile legitime ale magistratilor care sunt in activitate, justificate de reglementarea in vigoare la momentul la care au optat pentru intrarea in magistratura.

In conditiile in care aceste propuneri nu au fost insusite de decidentii politici, Consiliul a formulat si alte propuneri pentru asigurarea exigentelor constitutionale vizand calitatea legii si garantarea independentei justitiei, precum o etapizare reala a cresterii varstei de pensionare (3 luni la 1 an), recunoasterea in continuare a unei vechimi asimilate de maxim de 5 ani in profesiile prevazute de art. 63 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, posibilitatea de a beneficia de pensia de serviciu pentru magistratii care au o vechime in functie de 30 ani, indiferent de varsta, reglementarea pensionarii anticipate si in cazul magistratilor.

O alta varianta de reglementare propusa a vizat cresterea etapizata, pana in anul 2035, a vechimii in functie, de la 25 ani la 30 ani, fara existenta unei conditii de varsta pentru a beneficia de pensia de serviciu.

Totodata, s-a propus eliminarea amendamentului privind cresterea etapizata, de la 12 luni la 300 luni, a perioadei de raportare avuta in vedere pentru calculul pensiei de serviciu, prin aceasta prevedere din proiect dreptul la pensia de serviciu fiind afectat grav in substanta sa, contrar jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale. Prin urmare, propunerea Consiliului a vizat mentinerea modului de calcul al pensiei de serviciu in forma adoptata de prima Camera, si anume raportarea bazei de calcul la media veniturilor oricaror 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate, fara ca valoarea pensiei nete sa depaseasca veniturile in plata.

Desi s-au depus toate eforturile pentru sustinerea acestor propuneri, reprezentantii celorlalte puteri, contrar declaratiilor publice, nu au manifestat nicio deschidere pentru un dialog real, toate variantele de reglementare avansate de Consiliul Superior al Magistraturii fiind refuzate”, se arată în circulara respectivă, potrivit luju.ro.