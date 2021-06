Situaţie surprinzătoare în Guvernul României! Potrivit declaraţiilor de avere depuse de demnitarii ce alcătuiesc Cabinetul lui Florin Cîţu, unul dintre miniştri are o pensie de serviciu mai mare decât salariul pe care-l încasează de la Palatul Victoria.

Pensia de serviciu a ministrului Apărării, cu aproape 4.000 de lei mai mare decât salariul de ministru

Este vorba despre Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naţionale. Demnitarul este militar de carieră, fiind prezent la numeroase misiuni militare în afara ţării, precum Irak, Afganistan sau Bosnia. Ciucă a devenit general de brigadă în octombrie 2010, iar cea mai importantă funcţie deţinută de acesta a fost cea de şef al Statului Major al Apărării.

Revenind la declaraţia sa de avere, Nicolae Ciucă a încasat, între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2020, un salariu total pentru funcţia de ministru al Apărării de 168.613 lei (adică peste 14.000 de lei pe lună).

Însă pensia de serviciu primită de şeful MApN este considerabil mai mare decât salariul. Vorbim despre o pensie de 215.880 de lei pe an, potrivit declaraţiei de avere (adică aproape 18.000 de lei lunar).

Ce mai regăsim în declaraţia de avere a lui Nicolae Ciucă?

Soţia lui Nicolae Ciucă a primit şi ea o pensie de serviciu din partea MApN de 59.772 de lei în anul 2020. Potrivit ultimelor informaţii, Maria-Cristina Ciucă ar fi lucrat la Direcţia Generală de Informaţii a Apărării.

Anul trecut, Nicolae Ciucă şi-a cumpărat un autoturism Toyota RAV 4 (an de fabricaţiei 2020). În plus, el mai deţine o Toyota Corolla (an de fabricaţie 2006).

Ministrul Apărării deţine peste 111.000 de lei în conturile bancare şi mai bine de 80.000 de lei în fonduri de investiţii sau pensie. El mai are şi trei credite la Banca Transilvania, două contractate în 2016 şi unul în 2020, în valoare totală de 230.000 de lei.

Nicolae Ciucă deţine o casă în Baloteşti, judeţul Ilfov, de 232 mp, alături de un teren de aproape 600 mp, precum şi un teren de 2829 mp în comuna Pieleşti din judeţul Dolj,

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin