Lovitură dureroasă pentru toți românii. Prețul va crește începând cu 1 ianuarie

Românii primesc lovitură după lovitură atunci când vine vorba de preţuri.

Energia electrică va fi mai scumpă cu 40% anul viitor faţă de 2018, ceea ce se va reflecta şi în preţurile produselor, a declarat, marţi, Petre Stroe, CEO al furnizorului de energie şi gaze MET Energy România, scrie a1.ro.

"Este foarte greu să le explicăm consumatorilor noştri că au crescut preţurile atât de mult. Unii efectiv nu înţeleg de ce şi nici eu nu înţeleg total de ce. Este vorba despre o diferenţă de 25 de euro între preţul din 2018 şi cel din 2019, adică 40%. Explicaţiile sunt interne şi externe, dar nu prea contează în bugetul consumatorilor. Efectele le vom vedea în preţul produselor anul viitor", a spus Stroe.

Potrivit acestuia, între 1% şi 5% din preţul final reprezintă comisionul pe care îl primesc agenţii care încheie contractele.

"Aceştia sunt noii băieţi deştepţi din energie. De regulă, ei câştigă 1% din preţul final, dar se ajunge şi la 5%", a adăugat reprezentantul MET.

El a arătat că reglementările din acest sector nu sunt foarte bine puse la punct, astfel că unii traderi pot denunţa unilaterial contractele, preferând să plătească penalităţi.

În opinia sa, Autoritatea de Reglementare ar trebui să modifice reglementările astfel încât fie să fie imposibilă denunţarea unilaterală a contractelor, fie ca penalităţile să fie mult mai mari.

Pentru clienţi, el recomandă să fie atenţi la modul de consum, mai ales în perioadele cu preţuri mari.

Potrivit acestuia, clienţii au devenit foarte sofisticaţi, iar furnizorul nu mai este doar cel care mută energia dintr-o parte în alta.

Întrebat dacă este posibil un black-out în această iarnă, reprezentantul MET a răspuns negativ.

"Nu mai sunt iernile care au fost. În plus, s-au speriat de iernile trecute şi acum sunt resurse, combustibili. În plus, suntem interconectaţi. Aşa cum exportăm energie, putem şi importa", a mai spus el. El a admis totuşi că România are nevoie de capacităţi flexibile de producţie pentru întărirea securităţii.