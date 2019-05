Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, prin liderul său Sorin Dumitrașcu, a transmis un comunicat de presă în care îi transmite lui Liviu Dragnea, „Bine ai venit acasă, Liviu!”.

Gardienii îi oferă câteva sfaturi pentru șederea în spatele gratiilor. Intregral, textul comunicatului:

„Mai jos, cateva invataturi utile pentru carantina si pentru cei cativa ani de dupa – Iarta masina aia mioritica in care te-au adus la noua ta casa, dar alta n-am avut. Bugetul mic, sistemul penitenciar subfinantat si subminat. Stii matale! Doar te-ai luptat mai bine de 2 ani sa ne darami cu tot cu justitie si puscarii!

Daca reusea Tudorel sa libereze toti detinutii, acum faceai puscarie singur. Toata Rahova era, practic, a ta. N-ati reusit, si-a fost o doar o intamplare ca sluga s-a dovedit nevredinca. Greu esec! Era, intelegem, o masura in programul de guvernare de rezerva.

Am auzit ca te-au si injurat niste cetateni la venirea ‘acasa’. Nici macar ultimul miting nu ti-a reusit mustacila! Ce soarta! Ce durere! Probabil ca tot auzi asa vorbe de cand nu prea-ti mai ies baile de mutime. Si, e pacat de fata aia frumoasa sa treaca prin toata harmalaia asta. Si, singura, acum.

La partid, vedem la televizor, e minunat. Unii zic ca-i bine c-ai plecat, altii ca era bine sa nici nu fi fost. Mai rau e ca ieri, la primirea in penitenciar, la partea de control al cavitatilor n-au fost in tura pianisti. Dar, de buna seama, inca mai simti asta.

Camera o gasesti asa cum ai lasat-o cand ai redus de vreo 3 ori banii de investitii pentru penitenciare in timp ce plangeai si te smiorcaiai la televizor de mila miilor de infractori condamnati pe nedrept pentru crime, talharii, violuri, hotii si alte blestematii. O sa-i cunosti mai bine si-o sa plangeti impreuna.

Ai grija, insa, nu mai invita pe nimeni la baie, Liviu! In puscarie, nu e ca la Parlament, iar ziaristii nu ti-ar face nimic din ce s-ar putea gandi noii tai colegi. Sper! Mai ales ca, apropo, in pofida recursului compensatoriu care-a eliberat mii de infractori, au mai ramas vreo 2500 de violatori in puscarii.

Poate te mira ca-i cam ingust, ori ca-i olecuta de mucegai sau ca-s prea multi colegi in camera. Preocupat fiind cu amnistii si gratieri, desi aveai pe mana banii tarii, ai uitat sa repari puscariile si sa le aduci aprope de nivelul vilelor pe care le vedem uneori filmate discret din drona. Nu credeai ca ti se intampla si tie justitie.

Altfel, prima zi e cu emotii. O sa fie mai bine! Probabil c-o sa descoperi si matale ca esti de fapt un scriitor, un cercetator si-un educator. Calea e batuta, si n-ar mai mira pe nimeni daca, dupa ce-ai umflat kilometrii de autostrada ori productia la hectar, o sa devii brusc un puscarias model.

Intre timp, noi cu ale noastre. O sa incercam sa ne vedem de viata si-o sa traim in lumea asta pe care tu ai incercat sa ne-o furi ca sa scapi de puscarie, dupa ce, printre altele nestiute, ai furat de la copii si asistati social ori din fondurile europene ca sa dai la partid ori sa-ti umfli conturile.

Asa ca, inca o data, bine ai venit, Liviu”, se arată în comunicatul de presă.