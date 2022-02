Și-a dat demisia după 16 ani de activitate la Pro TV

Jurnalistul Vitalie Cojocari a anunțat pe rețeaua de socializare că și-a dat demisia de la Pro TV și că astăzi este ultima zi de activitate în cadrul televiziunii, după 16 ani de activitate.

”Următoarele cuvinte sunt al naibii de greu de scris. Astăzi este ultima mea zi la PRO TV după 16 ani. Au fost 16 ani în care mi-am trăit visul copilăriei. Iar acesta este al doilea motiv pentru care am decis să vă povestesc toate de mai sus! Le mulțumesc colegilor de la PRO TV pentru încredere, îmbrățișări, prietenie și vise împlinite”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook.

El a mai spus că de marți urmează o nouă etapă din viața sa, din ”visul lui de a fi jurnalist”.

Vitalie Cojocari a povestit cum a ajuns să fie jurnalist

În același mesaj postat pe pagina de socializare, el povestește cum a ajuns să practice această meserie, subliniind că și-a dorit să fie jurnalist încă de mic.

”Mi-am dorit să fac jurnalism încă de când mi-a încolțit în cap întrebarea: ce vreau să fiu când voi crește? Mintea mea de copil a ales dintre scriitor, fotbalist și jurnalist.

Nu obișnuiesc să scriu pe acest cont despre mine. Am credința subiectivă că vă interesează mai mult informațiile, știrile din lumea mare decât părerile mele ori poveștile personale.

Aici fac o excepție. Din două motive.

În primul rând, vreau să aflați de la mine despre mine. La final veți afla și al doilea motiv. Când am decis să mă fac jurnalist eram în școala generală din Cuizăuca, un sat din Nordul Republicii Moldova, aflat la numai câțiva km de Transnistria. Era război. La câțiva km de casa noastră se trăgea, mureau oameni. Urmăream la televizor ororile luptelor de pe Nistru, numărul morților, răniților, evacuaților, distrugerile. Din zona noastră plecaseră voluntari pe front. Unii s-au întors răniți, alții…”, spune acesta.

A câștigat o bursă la o universitate privată din Chișinău

Vitalie Cojocari spune că ”norocul și Lev Tolstoi mi-au scos în cale o bursă la ULIM, o universitate privată din Chișinău. Câștigasem bursa la un concurs de tip Quiz pentru liceeni în direct la postul public de televiziune. La una din întrebările finale știusem cine era Pierre Bezuhov din ”Război și pace”.

”Nu știu ce m-aș fi făcut fără noroc, fără “Război și Pace”, fără acea bursă. Erau vremuri grele. Grele financiar. Alesesem facultatea de jurnalism, deși cred că ai mei ar fi fost mai fericiți să mă vadă la drept, economie, ceva mai aproape de stomac. Jurnalismul fusese visul copilăriei.

Era anul 2002 când ajunsesem student la jurnalism.

Din primul an am încercat jurnalismul de agenție de presă. Am testat apoi jurnalismul de ziar, apoi de radio. Însă căutam televiziunea, care m-a și cucerit. În ultimul an de facultate eram angajat la PRO TV Chișinău, unde am muncit aproape un an. Reușisem să fac și câteva reportaje din Transnistria devenită între timp o zonă izolată, militarizată.

A venit anul 2006. Anul absolvirii facultății. Cu câteva luni înainte ca România să intre în Uniunea Europeană, am decis să trec Prutul. Am început masteratul, m-am angajat la PRO TV în București, mi-am făcut legitimație de corespondent(poza este de atunci) și… au trecut 16 ani”, este doar o parte din mesajul acestuia postat pe Facebook.