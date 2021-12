Liviu Dragnea nu a dorit să comenteze prea mult situația și despărțirea de fost sa iubită, Irina Tănase, dar a subliniat că și-a asumat până acum toate deciziile pe care le-a luat în viața sa privată.

„Eu am fost mereu foarte discret cu viața mea privată. Deciziile pe care le-am luat în viața mea privată mi le-am asumat. Atât am avut de spus”, a spus Liviu Dragnea, la Realitatea PLUS.

Ce spune Irina Tănase despre despărțire?

Pe de altă parte, fosta iubită a politicianului a comentat ceva mai pe larg situația. Aceasta susține că mesajele apărute în presă nu sunt adevărate și consideră că totul este de fapt „o făcătură”.

„Am citit siderată mesajele acelea. Eu nu folosesc „iub” în discuții și nu sunt nici o persoană vulgară pentru a folosi acei termeni.

Mai mult, cine mă știe, iar Liviu este omul care îmi cunoaște secretele, poate realiza că eu nu aș trimite nimănui imagini cu sânii. Din cauză că nu sunt împăcată cu aspectul lor și chiar intenționam să mă operez. Sper în continuare ca Liviu să mă asculte și îl rog să nu se mai lase influențat de x sau de y. M-am gândit inclusiv la faptul că el ar fi vrut să ne despărțim și că ar fi regizat acest scandal pentru a nu mai fi nevoit să-mi ofere explicații. Mi-au atras atenția și alte persoane din apropierea mea că ar fi posibil. Dar îmi place să cred că e un bărbat puternic și, oricum, i-aș dărui libertatea pe care și-ar dori-o, în acest caz. Repet: nu l-aș putea determina să mă iubească dacă nu simte!”, a declarat Irina Tănase.

„Multă lume a încercat să ne despartă”

Ea spune că toată povestea cu mesajele apărute în presă este de fapt „o făcătură”. Irina Tănase a mărturisit că pentru ea, Livi Dragnea „este totul”.

„Este o făcătură, așa cum v-ați convins și voi, numărul de telefon din conversații aparține unui om de afaceri străin, care nici măcar nu vorbește românește. De când ne cunoaștem, foarte multă lume a încercat să ne despartă, pentru că au vrut sa îi facă rău lui Liviu. În această poveste nu contez eu, nu mie vor sa îmi facă rău, chiar dacă îmi fac. Ma întreb și eu, dacă e adevărată, oare de ce nu a ieșit această poveste când era președintele PSD? Sau când a fost închis?

Tot ce pot să vă spun este că Liviu este omul meu, omul pe care îl iubesc, lângă care am stat întotdeauna și lângă care îmi voi trăi viața. Iar celor care au plănuit acest lucru în perioada asta, când în sfârșit începeam să ne trăim și noi viața frumos, să le fie rușine pentru că suntem înainte de sărbătoarea Crăciunului și se joacă cu atâta ușurință cu viețile oamenilor. Pentru mine Liviu este totul, viața mea. Ce fel de ființe pot fi aceia care produc asemenea minciuni și mizerii în ajunul Nașterii Domnului nostru Iisus?, a spus Irina Tănase, pentru Gândul.ro.