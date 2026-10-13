Lipsa banilor îi obligă pe români să își amâne planurile de viitor. Multe familii se confruntă cu probleme financiare

Lipsa resurselor financiare reprezintă principalul obstacol în realizarea planurilor personale și profesionale ale românilor. Un studiu realizat de Reveal Marketing Research, la comanda casei de investiții XTB România, arată că o treime dintre persoanele care nu au făcut încă pași concreți pentru îndeplinirea unor obiective importante le amână de cel puțin trei ani. În același timp, numai 18% dintre români economisesc sau investesc regulat pentru un obiectiv concret.

Cercetarea evidențiază diferențele dintre aspirațiile populației și posibilitățile financiare reale. Pe lângă lipsa banilor, incertitudinea economică și necesitatea de a acoperi cheltuieli urgente contribuie la amânarea unor decizii importante pentru viitor.

Potrivit studiului, 43% dintre respondenți recunosc că nu dispun de resurse financiare suficiente pentru a-și transforma planurile în realitate. Lipsa fondurilor reprezintă astfel cea mai importantă barieră identificată în cercetare.

O altă dificultate este legată de responsabilitățile financiare curente. Aproape o treime dintre persoanele chestionate afirmă că trebuie să acorde prioritate altor cheltuieli și obligațiilor familiale, ceea ce reduce posibilitatea de a aloca bani pentru proiectele personale sau profesionale.

În același timp, 30% dintre români amână decizii importante din cauza incertitudinii economice. Instabilitatea climatului economic și lipsa de predictibilitate îi determină să fie mai precauți atunci când vine vorba despre angajamente financiare sau planuri pe termen lung.

Aceste dificultăți contribuie la prelungirea perioadei în care obiectivele rămân doar la nivel de intenție. O treime dintre respondenții care nu au început încă să lucreze concret la realizarea proiectelor lor declară că amânarea durează de cel puțin trei ani.

Studiul realizat de Reveal Marketing Research pentru XTB România arată că prioritățile românilor sunt orientate în special către stabilitate, confort și independență.

Siguranța familiei ocupă primul loc în clasamentul obiectivelor personale, fiind menționată de 45% dintre respondenți. Aceasta reprezintă cea mai importantă preocupare identificată în cercetare.

Pe locul următor se află călătoriile și experiențele noi. Aproximativ 41% dintre persoanele chestionate își doresc să exploreze locuri noi și să acumuleze experiențe.

Modernizarea locuinței reprezintă o altă prioritate importantă. Potrivit datelor, 40% dintre români vor să își renoveze sau să își reamenajeze casa.

Dorința de a avea mai mult timp liber este menționată de 34% dintre respondenți, în timp ce 31% își propun să înceapă o afacere proprie sau să dezvolte un proiect personal.

Achiziția unei locuințe se regăsește, de asemenea, printre obiectivele importante ale populației. Peste 25% dintre persoanele participante la studiu își doresc să cumpere o casă.

Rezultatele indică faptul că planurile românilor acoperă atât nevoi legate de siguranța și confortul familiei, cât și dorințe de dezvoltare personală, independență profesională și îmbunătățire a calității vieții.

Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării privește diferența dintre obiectivele declarate și comportamentul financiar al populației.

Numai 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc bani cu regularitate pentru realizarea unui obiectiv concret.

Procentul evidențiază dificultățile întâmpinate de o mare parte a populației în constituirea resurselor necesare pentru proiectele personale și profesionale.

În același timp, 24% dintre respondenți declară că nu își permit deloc să pună bani deoparte la sfârșitul lunii. Pentru această categorie, veniturile disponibile nu permit constituirea unor economii, ceea ce limitează posibilitatea de a pregăti financiar obiectivele pe termen lung.

Datele arată că imposibilitatea de a economisi reprezintă o problemă distinctă de lipsa unui comportament regulat de economisire sau investiție.

Astfel, în timp ce o parte dintre români nu economisesc constant pentru planurile lor, aproape un sfert dintre respondenți afirmă că nu au deloc posibilitatea financiară de a face acest lucru.

Diferența dintre dorințele populației și acțiunile efective este evidențiată și de proporția celor care au început să facă pași pentru realizarea obiectivelor.

Potrivit studiului, doar doi din zece români au început să lucreze activ la implementarea planurilor lor de viitor.

Această situație reflectă dificultatea de a transforma aspirațiile personale și profesionale în proiecte concrete, în condițiile în care resursele financiare sunt limitate, iar cheltuielile curente și obligațiile familiale au prioritate.

Incertitudinea economică reprezintă un factor suplimentar care contribuie la amânarea deciziilor. Pentru o parte importantă a populației, lipsa de predictibilitate face ca asumarea unor angajamente pe termen lung să fie mai dificilă.

Cercetarea Reveal Marketing Research, realizată la comanda XTB România, evidențiază faptul că lipsa banilor generează frustrări, amânarea planurilor și economii insuficiente, într-un context în care evoluțiile viitoare sunt tot mai greu de anticipat.

Decalajul dintre nivelul de trai actual și aspirațiile personale continuă astfel să alimenteze nesiguranța financiară pentru o parte semnificativă a populației.

Deși românii își doresc să asigure stabilitatea familiei, să călătorească, să își renoveze locuințele, să aibă mai mult timp liber sau să dezvolte afaceri și proiecte personale, posibilitățile financiare limitează realizarea acestor obiective. Rezultatele studiului arată că lipsa resurselor și incertitudinea economică rămân principalele obstacole dintre planurile de viitor și punerea lor în practică.