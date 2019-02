Legile lui Toader fac ravagii. Magistrații își suspendă activitatea. Se cere revocarea unor membri CSM

Judecătorii reacţionează dur după OUG pe legile justiţiei. Judecătorul Cristi Danilet anunta ca adunarea generala a Tribunalului Cluj a decis, in sedinta de vineri, suspendarea activitatii judiciare timp de o saptamana, precum si declansarea procedurii de revocare a membrilor CSM. Este vorba despre reprezentantii tribunalelor din tara, Gabriela Baltag si Evelina Oprina. Guvernul a adoptat marţi o ordonanţă de urgenţă care modifică legile Justiţiei şi care se referă, printre altele, la delegările în funcţii de conducere de rang înalt din cadrul Ministerului Public, conform ministrului Tudorel Toader. "În unanimitate, adunarea generală a Tribunalului Cluj a decis azi, 22 februarie 2019: - vom protesta în faţa Palatului de Justiţie vineri, 22 februarie 2019, ora 10, timp de 30 minute; - vom suspenda activitatea judiciară timp de o săptămână începând cu data de luni, 25 februarie 2019: cauzele se vor amâna, cu excepţia celor urgente (cauze cu minori, ordine de protecţie, suspendarea actelor administrative, ordonanţe preşedinţiale); - se va declanşa procedura de revocare a membrilor CSM: membrii CSM au refuzat să apere reputaţia profesională a magistraţilor caracterizaţi drept „şobolani” în cadrul mitingului din iunie 2018; preşedintele CSM - a publicat un comunicat de presă împotriva votului dat în Plenul CSM; judecătorii din CSM au refuzat să adopte măsuri pentru a contraataca adoptarea şi efectele OUG nr. 7/2019; membrii CSM au refuzat să soluţioneze cererea de apărare a reputaţiei profesionale a magistraţilor insultaţi de unii avocaţi pe treptele Palatului de Justiţie la protestul anterior; - susţinem contestarea în justiţie a modului de desemnare a conducerii Inspecţiei Judiciare şi a conducerii SIIJ; - solicităm Preşedintelui CSM şi Preşedintele statului să sesizeze CCR pentru conflict juridic de natură constituţională generat de adoptarea OUG nr. 7/2019 pe motiv că se încalcă principiul constituţional al controlului ierarhic şi îl împiedică pe Procurorul General al PICCJ să îşi exercite obligaţiile; - solicităm Parlamentulului să dezbată în procedură de urgenţă adoptarea cu modificări sau respingerea OUG nr. 7/2019, ocazie cu care să abroge dispoziţiile legale cuprinse la art 881-889 cu privire la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie; - solicităm Parlamentului să modifice Legea nr. 90/2001 pentru a restricţiona dreptul Guvernului de a legifera prin OUG în domeniul legilor justiţiei şi legislaţiei penale; - solicităm către Agenţia Naţională de Integritate de verificare a situaţiei de conflict de interese cu privire la Toader Tudorel care a devenit notar în timpul mandatului său de ministru; solicitarea verificării averii pentru ministrul justiţiei şi Avocatul Poporului; - ne insuşim declaraţia de principii comunicată de Forumul Judecătorilor din România către adunările generale ale instanţelor şi parchetelor şi mandatăm această organizaţie să ne reprezinte în discuţiile cu autorităţile; - vom informa autorităţile europene cu atribuţii în materie de justiţie cu privire la situaţia ivită în România şi le vom solicita medierea cu instituţiile politice naţionale", se arata in comunicatul de presa postat de Cristi Danilet pe Facebook. Nemulţumiţi de ultimele decizii luate de ministrul Justiţiei Tudorel Toader în ordonanţa de urgenţă care modifică Legile Justiţiei, magistraţii reuniţi în Forumul judecătorilor convoacă de urgenţă Adunarea Generală. În prefaţa documentului care convoacă judecătorii şi magistraţii, se face un preambul cu nemulţumirile pe care le evocă Dragoş Călin, co-preşedintele organizaţiei. Reamintim că la alte acţiuni de protest iniţiate, majoritatea magistraţilor s-au delimitat de iniţiativele lui Dragoş Călin, inclusiv cel de pe treptele Curţii de Apel Bucureşti. Cristi Danileţ a fost consilier al fostului ministru al justiţiei, Monica Macovei. "Nu aveam nevoie de modificări la legile justiţiei, nici prin legile date de Parlament, nici prin OUG. Dar ceea ce se întâmplă în momentul de faţă nu face decât să confirme îngrijorările magistraţilor - şi anume că legile s-au făcut în grabă, legile s-au făcut prost, legile au determinat aspecte ineficiente la unele instanţe şi parchete, legile au mari probleme de respectare a unor standarde internaţionale şi iată că ele trebuie corectate prin Ordonanţă. Însă Guvernul nu se rezumă la a corecta legile imperfecte ale Parlamentului, ci Guvernul adoptă şi alte măsuri, prin care îşi întăreşte controlul asupra sistemului judiciar. Or lucrurile acestea nu le mai putem accepta. Acesta este motivul pentru care în aceste zile veţi vedea judecătorii şi procurorii protestând, nu doar prin comunicate de presă şi prin ieşiri în faţa palatelor de justiţie, ci chiar prin suspendarea activităţii, începând de săptămâna viitoare", a motivat judecătorul Danileţ