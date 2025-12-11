Deși prezentată publicului larg ca un scut de protecție pentru cumpărători, Legea nr. 207/2025 (cunoscută drept „Legea Nordis”) este, în esență, un instrument dur de disciplină financiară impus dezvoltatorilor. Pentru jucătorii din piața de Real Estate, noua reglementare nu aduce doar birocrație suplimentară, ci forțează o schimbare de paradigmă în modelul de business: tranziția de la finanțarea speculativă, bazată pe avansuri, la o capitalizare solidă și predictibilă.

Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea 10/1995 marchează sfârșitul epocii în care un proiect rezidențial putea fi finanțat preponderent din banii clienților înainte de a exista faptic. Din perspectiva juridică, avocații societății Buju Stanciu & Asociații identifică trei piloni critici care vor reconfigura piața în următoarele 12-24 de luni.

O confuzie majoră care domină discuțiile recente este ideea că dezvoltatorii nu mai pot încasa avansuri mari. Fals. Legea nu plafonează suma pe care un cumpărător o poate plăti, ci reglementează accesul dezvoltatorului la acești bani.

Noutatea juridică constă în mecanismul de conturi dedicate și eliberare etapizată. Practic, lichiditatea este „sterilizată” temporar. Un dezvoltator poate încasa un avans consistent, dar fondurile rămân blocate în cont, fiind eliberate doar pe baza progresului fizic certificat (25% la structură, 20% la instalații).

Impact Strategic: Această măsură elimină de facto dezvoltatorii sub-capitalizați. Cei care se bazau pe încasările de la faza „pe hârtie” pentru a săpa fundația vor intra în blocaj de cash-flow. Pentru clienții noștri – dezvoltatorii solizi – aceasta este o veste bună: se elimină concurența nesustenabilă care practica prețuri de dumping bazate pe rulajul banilor încasați în avans.

Legea introduce sancțiuni severe (amendă de până la 1% din cifra de afaceri) pentru utilizarea avansurilor în alte scopuri decât dezvoltarea proiectului. Totuși, textul legii lasă loc unor interpretări periculoase, care necesită o asistență juridică preventivă extrem de atentă.

Dumitru Lazăr, Partener și coordonator al practicii de Real Estate în cadrul Buju Stanciu & Asociații, atrage atenția asupra riscurilor operaționale ascunse în spatele bunelor intenții ale legiuitorului.

„Deși salutăm responsabilizarea pieței, obligația de a utiliza avansul exclusiv pentru dezvoltarea proiectului rămâne vag definită, generând riscuri de interpretare. Ce înseamnă, juridic, «dezvoltarea construcției»? Din perspectiva dezvoltatorului, ar putea însemna și plata ratelor la creditul bancar accesat pentru acel teren sau achiziția de utilaje care vor servi și altor șantiere. Legea nu explică cine și cum validează aceste cheltuieli, creând un vid de procedură. În lipsa unui auditor independent impus de lege sau depunerea avansurilor într-un cont escrow, conformarea devine o responsabilitate internă”, spune Dumitru Lazăr.

Această incertitudine obligă dezvoltatorii să implementeze mecanisme interne de audit și proceduri contractuale riguroase cu diriginții de șantier, care devin, fără voia lor, „gardieni” ai deblocării fondurilor.

Un aspect mai puțin discutat în presă, dar vital pentru departamentele juridice ale dezvoltatorilor, este obligativitatea notării imediate a promisiunii de vânzare în Cartea Funciară și interdicția de a semna antecontracte înainte de obținerea autorizației și a preapartamentării.

Imobilul devine grevat de sarcini încă din faza de proiect. Aceasta securizează cumpărătorul împotriva vânzărilor multiple, dar reduce flexibilitatea dezvoltatorului în eventuale refinanțări sau restructurări de proiect. Mai mult, dezvoltatorul suportă acum integral riscul de autorizare, nefiind permisă atragerea de fonduri în etapele incipiente, pre-autorizare.

Piața imobiliară intră într-o etapă de „selecție naturală”. Legea Nordis va duce, inevitabil, la o scădere a ofertei pe termen scurt, prin dispariția proiectelor mici și riscante, și la o posibilă creștere a prețurilor, cauzată de costurile de finanțare bancară care vor înlocui „creditarea de la client”.

Pentru dezvoltatorii profesioniști și fondurile de investiții, noile rigori legislative reprezintă o oportunitate de a se repoziționa. Respectarea „Legii Nordis” nu mai este doar o obligație legală, ci devine cel mai puternic argument de marketing: garanția solvabilității și a siguranței fondurilor.