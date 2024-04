Potrivit lui Alexandru Rafila, în cursul anului trecut, s-au făcut peste 700.000 de consultaţii pentru pacienţii neasiguraţi. Atunci când o persoană care nu are asigurare medicală are nevoie de intervenție medicală, are două opțiuni, a explicat ministrul Sănătății. Poate merge la unitatea de primiri urgențe sau poate consulta medicul de familie.

”O persoană fără asigurare medicală nu beneficiază de concediu medical. Noi am introdus, printr-o ordonanţă din anul 2022, posibilitatea ca persoanele fără asigurare să beneficieze de un pachet minim de servicii medicale, servicii care se desfăşoară la nivelul medicului de familie, adică un consult. Dar această persoană nu beneficiază nici de trimitere, nici de reţetă compensată, deci ei trebuie să suporte aceste costuri. Sigur, dacă ai o boală care necesită o intervenţie medicală, atunci ai ori unitatea de primiri urgenţe, ori medicul de familie. Sistemul funcţionează de la 1 Ianuarie 2023″, a precizat el la Prima TV.

Legea este în vigoare din ianuarie 2023

Ministrul a corectat-o pe președinta CNAS, care a spus că legea care permite românilor neasigurați să beneficieze de un pachet minim de servicii medicale intră în vigoare pe 1 iunie. Potrivit lui Alexandru Rafila, aceasta este deja în vigoare din ianuarie 2023.

„Aş vrea să-mi cer scuze faţă de colega mea, doamna preşedintă a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care cred că a făcut o mică confuzie: nu intră în vigoare de la 1 iulie 2024, funcţionează deja de la ianuarie 2023. Iar finanţarea vine de la Ministerul Sănătăţii prin transfer către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În cursul anului trecut, au fost făcute peste 700.000 de consultaţii pentru pacienţii neasiguraţi”, a explicat el.

Întrebat dacă în prezent, există 700.000 de români neasigurați, Alexandru Rafila a răspuns:

”Sunt vreo două milioane. E o cifră mare, asta e realitatea”.

Românii neasigurați, aceleași beneficii ca cei cu asigurări de sănătate

Amintim că recent, medicul Valeria Herdea a anunțat că din 1 iulie, chiar și cei neasigurați se vor putea bucura de aceleași drepturi ca și românii cu asigurare de sănătate.

Serviciile decontate pentru pacienții neasigurați, în special cei care suferă de cancer, vor fi introduse în Planul Național de Cancer și vor deveni disponibile în curând, a spus ea atunci. Această inițiativă permite pacienților neasigurați să beneficieze de prevenție, diagnostic și tratament, iar toate costurile sunt suportate de bugetul de stat.

Președintele CNAS a subliniat că această măsură este rar întâlnită în alte țări și reprezintă un progres semnificativ.

Această măsură destinată pacienților neasigurați se aplică exclusiv celor diagnosticați cu boli oncologice și nu acoperă alte tipuri de servicii medicale.

Valeria Herdea a detaliat cum vor proceda exact pacienții neasigurați în continuare.

Aceștia vor iniția procesul prin a merge la medicul de familie pentru o consultație inițială. În cazul în care există suspiciuni de cancer, se va recomanda efectuarea de investigații și analize suplimentare. Apoi, pacientul va fi îndrumat către un specialist oncolog pentru investigații specializate. În cele din urmă, persoana respectivă va primi un diagnostic în urma acestor proceduri. Mai multe puteți afla aici.