Legea care prevedea scoaterea sălilor de jocuri de noroc spunea, în forma trecută de Senat, că aceste locații trebuie mutate la cel mult 50 de metri de limita teritorială a orașului sau a comunei. Aceeași distanță era prevăzută și pentru București.

Aceeași formă prevedea ca sălile de jocuri de noroc să se afle la o distanță de 300 de metri de unitǎți de învățământ și nu numai. Distanța trebuia păstrată și față de:

Totuși, marți, în ultimul moment, Partidul Social Democrat (PSD) a decis să depună un amendament prin care sălile de jocuri de noroc să rămână în localitățile cu mai mult de 15.000 de locuitori. Asta înseamnă în marile orașe din România.

Amendamentul arată că numărul de locuitori se va dovedi printr-o adeverință eliberată de primărie.

Înainte de modificarea legii, șeful interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a convocat o dezbatere în regim de urgență a proiectului, în paralele cu ședința din plen a Camerei Deputaților.

El spunea, în plen, că această lege reprezintă un prim pas împotriva industriei păcănelelor. De asemenea, a mai adăugat că această industrie trebuie să închisă sălile în peste 90% din localităţile din România.

În urma adoptării legii, premierul Marcel Ciolacu a spus că a reglementat mai bine domeniul jocurilor de noroc. De altfel, spune că va merge cu acest demers până la capăt.

„Zilele bune ale celor care au profitat cu lăcomie vânzând iluzii oamenilor s-au încheiat. (…)

Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea, nu niște bani în plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor. Am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localitățile sub 15.000 de locuitori și vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control.

Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!”, a fost mesajul lui Marcel Ciolacu, dupǎ adoptarea legii.