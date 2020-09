Laura Codruța Kovesi a negat implicarea SRI în dosarele DNA, deși există hotărâri judecătorești care demonstrează contrariul, susțin jurnaliștii de la Luju.ro.

„Anchetele erau efectuate de catre procurori si politisti, si nimeni dintre reprezentantii serviciului secret nu a lucrat in dosarele noastre”, a susținut fosta șefă a DNA, într-un interviu acordat BBC.

Aceeasi sursă a evidemțiat un alt aspect important: deși CCR a declarat abuzive Protocolul PICCJ-SRI semnat de Kovesi, acesta a declarat că „nu exista nicio decizie a Curtii Constitutionale care sa spuna ca am creat un stat paralel”.

Laura Kovesi a insistat că DNA a respectat legea în mandatul ei. Cu toate acestea, cei de la luju.ro amintesc de „deciziile prin care CCR a spart Binomul SRI-DNA si a declarat neconstitutionale protocoalele SRI-PICCJ din 2009 (acesta semnat chiar de Kovesi, in calitate de Procuror General) si 2016, cat si la cele prin care instanta de contencios constitutional a constatat barbaria comisa de DNA cand parchetul si-a arogat dreptul de a ancheta Guvernul pe oportunitatea emiterii OUG 13/2017″.

Cum a răspuns acuzațiilor la adresa DNA

Jurnaliștii notează că Laura Kovesi a încercat „să schimbe subiectul când a fost întrebată de dosarele fabricate de către DNA mână-n mână cu SRI, precum și acuzațiile de poliție politică la adresa DNA în mandatul său. Ea a sustinut ca „toate dosarele noastre (n.r. ale DNA) au fost verificate de instante” si ca respectivele cauze au fost instrumentate doar de catre procurori, impreuna cu politistii judiciari; nicidecum de catre ofiteri de informatii.

Jurnaliștii de la luju.ro susțin că această afirmație nu ar fi în favoarea Laurei Codruța Kovesi și reamintesc de motivarea achitării primite de fosta directoare din Poșta Româna, Mioara Pribescu. În acest caz, Tribunalul Brașov desființează o cauză fabricată de către DNA în colaborare cu SRI, serviciul secret făcând interceptari în timp real. Un alt exemplu, susțin ei, ar fi cel de la Curtea de Apel Alba Iulia, care a anulat numeroasele interceptări efectuate de SRI în dosarul Florinei Maior, soția lui Dorin Lazar Maior, ea fiind achitată definitiv pe „fapta nu există” (click aici pentru a citi).

Jurnaliștii contestă și afirmația făcută la BBC de fosta șefă a DNA, care a susținut că în intreaga ei activitate, a respectat Constituția, legile României și Codul de procedură penală, iar anchetele au fost făcute de catre procurori, nu de către ofițerii de informații.

„Or, dupa cum am spus mai devreme, nu putine sunt hotararile judecatoresti definitive care au constatat imixtiunea Serviciului Roman de Informatii in actele de urmarire penala, in baza Protocolului SRI-PICCJ din 2009. Protocol a carui existenta a fost dezvaluita in premiera de catre Lumea Justitiei in februarie 2017, cu peste un an inainte ca SRI sa-l publice integral”, a punctat sursa citată.