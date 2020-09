Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii, a declarat marţi că nu l-a întâlnit niciodată pe fostul procuror Mircea Negulescu şi a precizat că este mândru de faptul că SRI s-a implicat „puternic” în chestiuni ce ţin de combaterea criminalităţii.

Coldea s-a prezentat, marţi, la sediul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), pentru a fi audiat de procurori în calitate de martor într-un dosar în care este inculpat Mircea Negulescu.

„Am fost audiat în calitate de martor, într-un dosar al Secţiei speciale. Este vorba despre un magistrat, după cum probabil ştiţi. Cu ocazia asta am discutat şi aspecte ale cooperării interinstituţionale dintre SRI şi Ministerul Public, în speţă DNA Prahova. Pot să vă spun că nu l-am întâlnit niciodată personal pe domnul procuror, nici în context personal, nici în context instituţional şi nu am luat legătura vreodată cu dânsul, pe perioada mandatului la DNA Prahova”, a spus Coldea la ieşirea de la audieri.

El s-a arătat mândru de faptul că SRI s-a implicat puternic în chestiuni ce ţin de combaterea criminalităţii şi a subliniat că problemele care ţin de securitate „incumbă şi o anumită chestiune subiectivă”.

„Pot să vă spun că am încercat cu acest prilej să răspund tuturor întrebărilor adresate de către procurori, într-o manieră clarificatoare, pentru a lămuri lucrurile şi am reiterat faptul că instituţia noastră, şi eu care am reprezentat-o la momentul respectiv, am acţionat întotdeauna cu legalitate, nu în ultimul rând cu curaj şi corectitudine. Din această perspectivă, deşi sunt foarte multe opinii de-a lungul mai multor ani, vă asigur că nu există până în momentul de faţă vreo dată certă, validă, care să arate că lucrurile ar fi fost altfel decât aşa cum vă spun. Practic, sunt mândru până astăzi că instituţia noastră, şi fiecare român trebuie să fie mândru, s-a implicat puternic în chestiuni ce ţin de combaterea criminalităţii, chestiune care după cum vedeţi reapare din nou pe agenda cetăţeanului şi, din această perspectivă, eforturile care s-au făcut interinstituţional au fost de bun augur, până la urmă, pentru a proteja atât interesele României, cât şi interesele cetăţeanului, care plăteşte taxe pentru a fi sigur şi a se simţi în siguranţă. Chestiunile care ţin de securitate incumbă şi o anumită chestiune subiectivă”, a mai declarat Coldea.

Fostul procuror Mircea Negulescu relata recent că Florian Coldea s-ar fi implicat în ancheta care îl viza pe fostul deputat Sebastian Ghiţă.

Mircea Negulescu este cercetat penal de SIIJ pentru că ar fi falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul „Tony Blair”, care îi vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi pe fostul premier Victor Ponta.

Dezvăluiri bombă făcute de Cozmin Gușă

Cozmin Gușă a publicat marți pe Facebook niște acuzații fără precedent la adresa fostului premier Victor Ponta, cât și în ceea ce privește practic întreaga clasă politică. Iar partidele din România sunt arătate nu degetul că nu reprezintă altceva decât interfața publică a jocurile de putere obscure pe care le fac serviciile secrete.

”MECIUL SUBTERAN a înlocuit BĂTĂLIA ELECTORALĂ! „CAD MĂȘTILE” SAU E DOAR O ACȚIUNE DE DISCIPLINARE TEMPORARĂ A ARMATEI STATULUI PARALEL?!

A devenit limpede că partidele politice nu pot angrena o luptă politică eficientă electoral, fiind blocate în „ghemurile” șantajelor interne reciproce, respectiv cu lideri condamnați la „bătuta pe loc”, având „lanțul scurt” și bine ținut de către ȘEFII DOSARELOR LOR.

”Rezultatul electoral, influențat de jocuri obscure”

În consecință, rezultatul electoral va fi influențat doar prin MECIUL SUBTERAN AL DEȚINĂTORILOR ADEVĂRATEI PUTERI, meci care se desfășoară sub ochii noștri, dar care nu este comentat mai deloc. Câteva secvențe din ultimele 24 de ore:

Coldea și Sabin Iancu (fost șef al SRI PH) vor fi audiați la SSIJ, instituție care l-a ținut atât de bine pe Portocală sub control judiciar, încât acesta a invadat piața publică cu cele mai spectaculoase devoalări din culisele STATULUI PARALEL.